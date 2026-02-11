冬奧／台灣暌違28年選手 19歲李宇翔「阿嬤見證」晉決賽

快訊

中央社／ 台北11日電
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供

在最支持自己的阿嬤見證下，台灣19歲滑冰新星李宇翔於台灣時間11日凌晨在米蘭冬奧花式滑冰短曲賽事，不僅繳出72.41分改寫本季個人最佳，同時順利晉級長曲決賽。

身為台灣睽違28年再度挺進冬季奧運的花式滑冰選手，年僅19歲的滑冰新星李宇翔在五環殿堂初體驗表現亮眼，滑行速度、表演及動作乾淨度都比以往還好，可惜在三圈半動作出現瑕疵，但仍無損他的精彩發揮，最後以72.41分改寫本季個人最佳，並壓線晉級長曲決賽。

李宇翔賽後接受採訪時表示，站上冬奧舞台仍會緊張，不過上場就是盡力演出，並帶著放鬆心態征戰，因為之前太注重技術，反而忽略與所有觀眾、裁判互動的機會，他在這次也修正過來，「我覺得這個舞台給我全身更多力量，這是我小時候的夢想。」

在台灣冰場訓練長大的李宇翔，平常沒有接受固定教練指導，主要是由阿嬤陪伴訓練，而這次阿嬤、阿姨特別到米蘭現場見證李宇翔人生重要的時刻。李宇翔透露，很感謝她們一直給予鼓勵、支持，就算有時候練習沒有很順利，也願意站在身邊陪伴，「阿嬤是我的心理教練。」

得知壓線晉級長曲決賽後，李宇翔忍不住興奮落淚，他認為這只是一個逗點，接下來的路還很長，仍有持續努力空間，並自評與排名前面的頂尖選手還差很多，「現在能做的是盡量跟上他們腳步，不要距離這麼遙遠。」

花式滑冰 冬奧 李宇翔
相關新聞

冬奧／短曲滑出本季最佳成績 19歲李宇翔闖長曲決賽

我國花滑新星李宇翔首次登上五環殿堂不斷創造歷史，他在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最...

冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆「出軌」

挪威冬季兩項選手萊格雷德今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運贏得銅牌，他賽後接受現場直播訪問時沒有...

網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在女雙次輪以2...

冬奧／烏國選手：絕不背叛喪生同胞 將戴遭禁頭盔比賽

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇今天矢言，即使國際奧林匹克委員會高層下達禁令，他仍將在比賽當天戴上印有俄烏戰爭受害者圖像...

冬奧／烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

國際奧林匹克委員會（IOC）今天裁定，烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇不得在冬季奧運比賽中，配戴用以悼念在俄烏戰爭中罹難...

