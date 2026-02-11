冬奧／短曲滑出本季最佳成績 李宇翔闖長曲決賽

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供

我國花滑新星李宇翔首次登上五環殿堂不斷創造歷史，他在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最佳，並成功晉級13日的長曲決賽。

李宇翔是第一位本土培育出的花滑奧運國手，也是我國花滑暌違28年再度進到冬奧，如今確定晉級長曲決賽，他直言很開心，接下來要把執行力再提升得更高。

「這不是一個結果，是一個逗號，繼續努力。」李宇翔表示，雖然站上奧運舞台還是會緊張，但上了場就盡力表現，也有達到賽前給自己的設定，「我覺得這個舞台給我全身更多力量，因為這是我小時候的夢想。」

能夠有好表現的關鍵，李宇翔強調是放鬆心情，「之前太注重在技術動作，所以沒有辦法跟所有觀眾跟裁判有互動，那今天有互動，我也有把能做的都做出來。」他認為滑行速度、表演以及動作乾淨度都比之前提升，但三圈半這個動作有出現瑕疵，他希望未來能更乾淨俐落、沒有壓力地去執行，並以四圈為目標。

從小就在國內冰場訓練的李宇翔，因為平常沒有固定教練指導，大多是由奶奶陪伴訓練；他的奶奶與阿姨也特別來到米蘭現場為他加油打氣，他說：「謝謝他們一直這麼鼓勵跟支持我，有時候我練習沒這麼順利，他們也願意繼續站在我身邊，奶奶是我的心理教練。」

本屆冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福、副主席兼代表團醫療長張煥禎、運動部後勤支援輔導科科長張珮筠及中華奧會秘書長徐孝慈等人也都到場觀賽，見證他晉級長曲決賽的重要時刻。

李宇翔冬奧短曲獲得的72.41分，改寫個人2025年9月米蘭冬奧資格賽的70.31分，他強調這只是一個逗點，要繼續努力，「因為我可以加強的還有很多，我跟前面的選手還有差這麼大的空間，所以我現在能做的是盡量跟上他們腳步，不要距離這麼遙遠。」

李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供
李宇翔晉級冬奧花式滑冰長曲決賽。圖／中華奧會提供
本屆冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福（右）到比賽現場為李宇翔加油。圖／中華奧會提供
本屆冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福（右）到比賽現場為李宇翔加油。圖／中華奧會提供

