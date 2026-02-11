快訊

中央社／ 義大利科爾蒂納戴比索10日綜合外電報導
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇。 美聯社
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天矢言，即使國際奧林匹克委員會高層下達禁令，他仍將在比賽當天戴上印有俄烏戰爭受害者圖像的頭盔。

綜合法新社和路透社報導，赫拉斯克維奇頭盔上印的24名受害者圖案，都是在俄羅斯2022年全面侵烏後不幸喪命的烏國男女運動員。

但國際奧林匹克委員會（IOC）表示，赫拉斯克維奇不得在12日開始的比賽中佩戴這頂頭盔。發言人亞當斯（Mark Adams）指出，頭盔印有受害者影像已違反奧林匹克憲章禁止賽場政治表態的規範，但大會「將破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章，以茲紀念」。

根據規範，雖然賽事中嚴禁任何政治性動作，但選手可以在記者會及社群媒體上發表個人見解。

赫拉斯克維奇隨後在科爾蒂納滑雪中心（CortinaSliding Centre）向媒體表示，他毫無退讓打算，要在12日的男子單人俯臥式雪橇比賽時戴上這頂頭盔。

他說：「我所有訓練都用了這頂頭盔…今天用，明天用，比賽當天也會用。」

27歲的赫拉斯克維奇表示，他不同意國際奧會的決定，「因為我真心認為我們沒有違反任何規定」。

赫拉斯克維奇也說，他希望成為「奧林匹克大家庭」的一員，但強調有必要讓世人看見俄羅斯入侵帶來的「可怕」後果。

他另在社群平台Instagram發文說：「他們雖已殞命，但他們的聲音響亮到讓國際奧會都感到害怕。」

赫拉斯克維奇說：「我真心相信，正是因為他們的犧牲，這屆奧運才能舉辦。」

「即使國際奧會想辜負這些運動員留下的記憶，我也絕不會背叛他們。」

他同時點出，奧運中有其他選手針對政治議題發聲。

赫拉斯克維奇獲得許多烏國政要的支持，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天率先表態，總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）今天也公開力挺。

思維里登科在社群平台X發文說：「逾650名烏克蘭運動員，永遠無法再站上奧運舞台，他們被俄軍殺害。在這種現實下，禁止我國運動員佩戴這頂紀念頭盔的決定，是嚴重錯誤。紀念逝者不是政治，而是尊嚴。」

她說：「國際奧會應該表揚那些無法再參賽的人，而不是抹去他們的記憶。」

延伸閱讀

澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

澤倫斯基：俄400架無人機、40枚飛彈攻擊烏能源設施

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

相關新聞

冬奧／短曲滑出本季最佳成績 19歲李宇翔闖長曲決賽

我國花滑新星李宇翔首次登上五環殿堂不斷創造歷史，他在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最...

冬奧／台灣暌違28年選手 19歲李宇翔「阿嬤見證」晉決賽

在最支持自己的阿嬤見證下，台灣滑冰新星李宇翔於台灣時間11日凌晨在米蘭冬奧花式滑冰短曲賽事，不僅繳出72.41分改寫本季...

冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆「出軌」

挪威冬季兩項選手萊格雷德今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運贏得銅牌，他賽後接受現場直播訪問時沒有...

網球／WTA卡達公開賽 謝淑薇攜搭檔直落二闖8強

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的卡達公開賽，台灣「百搭天后」謝淑薇今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在女雙次輪以2...

冬奧／烏國選手：絕不背叛喪生同胞 將戴遭禁頭盔比賽

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇今天矢言，即使國際奧林匹克委員會高層下達禁令，他仍將在比賽當天戴上印有俄烏戰爭受害者圖像...

冬奧／烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

國際奧林匹克委員會（IOC）今天裁定，烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇不得在冬季奧運比賽中，配戴用以悼念在俄烏戰爭中罹難...

