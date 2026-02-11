冬奧／挪威選手冬季兩項鍍銅 賽後淚崩自爆「出軌」

挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運贏得銅牌，他賽後接受現場直播訪問時沒有流露出奪牌喜悅，反而情緒潰堤地坦承自己背叛女友。

法新社報導，萊格雷德在冬季兩項20公里個人項目摘銅後，挪威廣播公司（NRK）問到他的賽後感言時，萊格雷德淚流滿面地坦言，他犯下「一生中最大的錯誤」。

28歲的萊格雷德說：「今天也許有個人沒有守在螢幕前。6個月前，我遇見我生命中的摯愛，她是這世界上最美好、最善良的人。3個月前，我犯下我一生中最大的錯誤，我對她不忠。」

4年前曾在北京奪下接力金牌的萊格雷德說，他已在約1週前向當事人坦承欺騙了她。

英國衛報（The Guardian）報導，他說：「那是我這一生中最難熬的幾週。我曾贏得我人生中的金牌，今天大概會有許多人以不同眼光看我，但我的眼中只有她。」

萊格雷德還說：「過去這幾天，體育競技已退居其次。沒錯，我希望我能與她分享（這一切）」。

萊格雷德奪下20公里個人銅牌，銀牌是由法國選手裴洛特（Eric Perrot）贏得，而金牌是由同為挪威籍的好手邦特（Johan-Olav Botn）摘下，這也是邦特首度在奧運鍍金。

萊格雷德之後坦言，在直播中告解可能不是個好主意。他說：「我希望我沒有毀了約翰（Johan，邦特名）的一天。我接受那個訪問也許真的很自私。但我的心思根本不在這裡。」