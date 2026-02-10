冬奧／烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

快訊

中央社／ 米蘭10日綜合外電報導
烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁。 法新社
烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁。 法新社

國際奧林匹克委員會（IOC）今天裁定，烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇不得在冬季奧運比賽中，配戴用以悼念在俄烏戰爭中罹難者的「紀念頭盔」，但可選擇配戴黑色臂帶。

路透社報導，現年27歲的赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych），曾於2022年俄羅斯入侵前幾天在北京冬奧，舉牌表達「烏克蘭不要戰爭」訴求，近日在義大利冬奧訓練時所配戴的頭盔上，還展示了多位罹難烏克蘭運動員的圖像。

國際奧會表示，赫拉斯克維奇已在訓練時配戴過該頭盔，並於社群媒體上表達過立場，但為維護賽場中非政治化原則，12日比賽開始後不得再度配戴。

IOC發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上說：「我們以同理心回應他的訴求。IOC完全理解運動員想紀念在衝突中喪生朋友的心情。」

奧運憲章第50.2條規定，任何形式的示威或政治、宗教、種族訴求均不得出現在賽場或頒獎台上，僅允許運動員在其他場合自由表達。

亞當斯還說：「奧運賽事必須排除外在干擾，讓所有運動員能專注於表現，我們希望讓那個時刻盡可能保持純粹，專注於競賽。」

「他的頭盔違反了規範，但我們將破例允許他在比賽期間配戴黑色臂帶表達紀念。我們認為這是一個合理折衷方案。」

赫拉斯克維奇批評IOC這項決定不公。

他受訪時表示：「這是不公平的對待。我看不出有違反第50條規定。這不是歧視或政治宣傳。」

