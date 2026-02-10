桌球／名古屋亞運恐無緣 高承睿正向看待：現在就專注養傷

巴黎奧運桌球國手高承睿近期飽受傷勢困擾，不僅影響到生活，甚至可能錯失名古屋亞運參賽資格；但他正面看待，「每個階段有不同課題，現在就是專注養傷。」

年僅21歲的高承睿曾代表台灣征戰巴黎奧運，而且是去年萊茵魯爾世大運桌球男團金牌成員之一，沒想到他在去年8月下旬出現右腿內側撕裂傷，接著又在10月左側髖關節不適；不只影響到訓練比賽，連帶生活上也有不適感覺。

高承睿今天出席記者會接受媒體聯訪時表示，這段時間受到國訓中心團隊幫助，嘗試很多治療方法，不過傷勢是長期疲勞累積而成，因此恢復無法這麼迅速，目前也沒有復出時間表；近期訓練主要都是測試腳的狀況，再跟醫師評估後面治療方式，「當然自己希望盡快恢復健康，回到場上奮戰。」

接連傷勢導致高承睿世界排名直線滑落，而且被迫放棄115年度桌球國手排名賽，高機率錯失名古屋亞運的國手資格。不過，高承睿抱持正面心態看待，他認為每個階段有不同課題須面對，「亞運是非常大的賽事，畢竟4年才1次，但對自己來說，現階段優先事處理好傷勢，再做接下來努力。」