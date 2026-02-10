足球／2026世足賽 墨西哥警方將出動機器狗打擊犯罪

墨西哥當局今天宣布，今年夏季2026世界盃足球賽期間，將會部署一組機器狗協助警方打擊犯罪。

法新社報導，這些四足機器人專為進入危險區域設計，可即時將影像回傳給安全部門，讓執法人員能在採取行動前先行觀察狀況。

這項全球體育盛事將於6月11日至7月19日由墨西哥、美國和加拿大共同主辦。

這些機器狗由蒙特雷（Monterrey）都會區瓜達魯普（Guadalupe）市政府購置，耗資250萬披索（約14萬5000美元）。蒙特雷都會區為世足賽場館所在地之一。

當地政府公布影片顯示，一台機器狗四足行走在廢棄建築物內，還攀爬樓梯，雖然過程略顯吃力。

影片中可見機器狗將即時影像傳送給悄悄尾隨的員警。

示範過程中，這隻機器狗遭遇一名持槍男子，透過擴音器命令對方放下武器。

瓜達魯普的BBVA體育場（BBVA Stadium）於賽事期間將名為蒙特雷體育場（Estadio Monterrey），屆時將承辦4場比賽。