苗栗市綜合羽球館試營運上路 市長余文忠有期許

苗栗市全民運動館羽球綜合羽球館今天試營運上路，市長余文忠期待將來全民運動館委由World Gym世界健身事業有限公司經營部分開幕，普及化的消費，帶動民眾愛運動風氣與習慣。

全民運動館切割公所自營綜合羽球館4面球場試營運，試營運費率尖峰時段，每面每小時250元，離峰時段150元，今天由副縣長邱俐俐、余文忠、苗栗市民代表會主席陳仁杰，及縣議員許櫻萍等人開打啟用，國立聯合大學羽球社示範交流，見證里程碑。

市公所指出，場館也括4面羽球場及1面籃球場模式，每天上午6點至晚上12點開館，周一、春節除夕至年初二，及必要維護日休館；年初三至初五期間，將視情況公告休館，採電話037-360999預約，或線上申請，完成後3天內現場繳費，每兩周限預約1次，每次以2小時為限，3月1日起至少二周前預約申請，試營運期間持續蒐集意見，作為後續正式營運與優化參考。