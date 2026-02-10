快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

冬奧／獎牌綬帶易「分家」 主辦單位展開調查

中央社／ 米蘭9日綜合外電報導
高山滑雪選手強森。美聯社
高山滑雪選手強森。美聯社

2026年米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運主辦單位今天表示，在金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）等選手稱獎牌與綬帶會「分家」後，他們正在調查獎牌為何會解體。

法新社報導，米蘭冬奧官員法蘭西西（AndreaFrancisi）在記者會上表示：「我們已注意到這個情況。我們看到了那些影像…我們正在試圖詳細了解是否存在問題。」

昨天贏得女子阿爾卑斯式滑雪滑降項目金牌的美國選手強生，是首批遇到這個問題的選手之一，她在賽後記者會上展示了她解體的獎牌。

她告訴記者：「這是獎牌，這是綬帶。這是應該穿進綬帶以固定獎牌的小零件…對，它分家了。」

30歲的強生給了其他競爭對手忠告。她說：「不要戴著它們跳來跳去。我當時興奮地跳著，然後它就斷開了…不是完全壞掉，但有點壞了。」

昨天在美國隊花式滑冰團體賽摘金的劉美賢（AlysaLiu）也遇到了類似的情況。

她在社群平台Instagram上發布的一段影片中寫道：「我的獎牌不需要綬帶。」影片附上了一張照片，她一隻手拿著獎牌，另一隻手拿著分離的綬帶。

昨天贏得混合接力賽銅牌的德國冬季兩項選手史崔羅（Justus Strelow），碰巧拍下了他的獎牌在與隊友慶祝後鬆脫的瞬間。

在Instagram上發布的一段影片中，德國接力隊正興高采烈跳躍慶祝，突然間，史崔羅的銅牌鬆脫，房間裡傳來金屬落地的鏗鏘聲。

2026年米蘭冬奧的1146面獎牌是由義大利國家鑄幣廠「義大利印製局暨造幣廠」（Istituto Poligrafico eZecca dello Stato）製造。

據路透社報導，知情人士表示，問題可能出在獎牌的掛繩上，這條掛繩配有法律規定的脫扣機制。

這個機制設計用於在受力拉扯時自動釋放，以防止佩戴者被勒傷。

冬奧主辦單位表示，他們正「對此事給予最大程度的關注」，以確保運動員收到的獎牌「一切都完美無缺」。

冬奧 美國隊 花式滑冰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／美花滑女將奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

「蘇翊鳴有車了」米蘭冬奧奪牌者 一汽允送紅旗車

NBA／後麥克朗時代4扣將力拚灌籃王 投籃大賽睽違11年回歸

艾普斯坦案調查 柯林頓夫婦同意赴國會作證

相關新聞

史上最強遲交理由！加國滑冰女將「人在冬奧」求作業延期 教授反應曝

2026年米蘭冬奧（Milano Cortina 2026）於6日揭開序幕，場上競爭激烈，場外卻發生一段令人莞爾的插曲。加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在代表國家出征之際

冬奧／獎牌綬帶易「分家」 主辦單位展開調查

2026年米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運主辦單位今天表示，在金牌滑雪選手強生（Breezy Joh...

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天表示，國際奧會（IOC）一名代表已告知...

冬奧／美花滑女將奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美國花式滑冰女將葛倫剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議；同時在長曲項...

射擊／為亞運奪牌做抗壓準備 中華亞錦賽女團獲銀

3名中華女將今天合力在印度2026亞洲步槍/手槍錦標賽奪下女子25公尺手槍團體賽銀牌，總教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表...

射擊／印度新里亞錦賽 中華女子隊25公尺手槍團體鍍銀

在印度新德里舉行的亞洲步槍/手槍錦標賽，今天進行女子25公尺手槍項目，中華隊陳俞如、田家榛及吳佳穎，合力以總分1735分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。