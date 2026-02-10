冬奧／獎牌綬帶易「分家」 主辦單位展開調查

2026年米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運主辦單位今天表示，在金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）等選手稱獎牌與綬帶會「分家」後，他們正在調查獎牌為何會解體。

法新社報導，米蘭冬奧官員法蘭西西（AndreaFrancisi）在記者會上表示：「我們已注意到這個情況。我們看到了那些影像…我們正在試圖詳細了解是否存在問題。」

昨天贏得女子阿爾卑斯式滑雪滑降項目金牌的美國選手強生，是首批遇到這個問題的選手之一，她在賽後記者會上展示了她解體的獎牌。

她告訴記者：「這是獎牌，這是綬帶。這是應該穿進綬帶以固定獎牌的小零件…對，它分家了。」

30歲的強生給了其他競爭對手忠告。她說：「不要戴著它們跳來跳去。我當時興奮地跳著，然後它就斷開了…不是完全壞掉，但有點壞了。」

昨天在美國隊花式滑冰團體賽摘金的劉美賢（AlysaLiu）也遇到了類似的情況。

她在社群平台Instagram上發布的一段影片中寫道：「我的獎牌不需要綬帶。」影片附上了一張照片，她一隻手拿著獎牌，另一隻手拿著分離的綬帶。

昨天贏得混合接力賽銅牌的德國冬季兩項選手史崔羅（Justus Strelow），碰巧拍下了他的獎牌在與隊友慶祝後鬆脫的瞬間。

在Instagram上發布的一段影片中，德國接力隊正興高采烈跳躍慶祝，突然間，史崔羅的銅牌鬆脫，房間裡傳來金屬落地的鏗鏘聲。

2026年米蘭冬奧的1146面獎牌是由義大利國家鑄幣廠「義大利印製局暨造幣廠」（Istituto Poligrafico eZecca dello Stato）製造。

據路透社報導，知情人士表示，問題可能出在獎牌的掛繩上，這條掛繩配有法律規定的脫扣機制。

這個機制設計用於在受力拉扯時自動釋放，以防止佩戴者被勒傷。

冬奧主辦單位表示，他們正「對此事給予最大程度的關注」，以確保運動員收到的獎牌「一切都完美無缺」。