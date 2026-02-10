史上最強遲交理由！加國滑冰女將「人在冬奧」求作業延期 教授反應曝

2026年米蘭冬奧（Milano Cortina 2026）於6日揭開序幕，場上競爭激烈，場外卻發生一段令人莞爾的插曲。加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在代表國家出征之際，竟因記錯大學作業截止日期，緊急向教授坦白「我人在奧運賽場」請求延期，這封超狂的求情信隨後在社群媒體瘋傳，被網友封為「史上最強遲交作業藉口」。

綜合外媒報導，現年22歲的史基扎絲，除了是頂尖的花式滑冰運動員，也是加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）環境與社會系的大四學生。日前她剛結束冬奧女子團體賽短曲項目，下場後卻突然驚覺她將比賽日期記錯，導致她會錯過社會學作業的截止日期。

面對迫在眉睫的期限，史基扎絲決定發揮她「冷面笑匠」的功力，寄電子郵件向教授求助。她在信中誠懇詢問是否能短暫寬延期限，並幽默地寫道「我昨天正在參加奧運會」，為了怕教授以為這只是個荒謬的謊言，她還貼心地在郵件中附上加拿大奧委會的新聞稿連結，以此證明自己真的「分身乏術」。

Deadlines don't wait for anyone! Even if you're competing in the Winter Olympics 😂



Canadian figure skater Madeline Schizas sent her university professor an email as to why she missed her assignment's deadline! pic.twitter.com/bn8E94riBr — BBC Sport (@BBCSport) 2026年2月7日

史基扎絲隨後將郵件截圖上傳至社群媒體，笑說「我好愛運動員學生的身分」。沒想到這則動態迅速爆紅，吸引數萬網友朝聖。教授在得知後也展現極大氣度，爽快核准延期，表示「我不想讓她在人生中最重要的時刻，為這件只佔3%的小事煩惱」，更貼心讓她專注比賽、祝福她取得好成績，不過他也提醒史基扎絲記得參加期中考，「沒有任何藉口」。

順利拿到延期的史基扎絲隨後向關心她的粉絲報喜，她笑稱這是一場深刻的教訓，讓她體會到身處奧運鎂光燈下的生活細節，而她也預計將於今年5月畢業。