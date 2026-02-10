快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

聽新聞
0:00 / 0:00

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

中央社／ 米蘭9日綜合外電報導
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇。 美聯社
烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇。 美聯社

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天表示，國際奧會（IOC）一名代表已告知他，禁止在米蘭-科爾蒂納冬奧配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。

路透社報導，他說，負責運動員、各國奧會與國際奧會之間溝通的國際奧會代表鶴長俊雄（ToshioTsurunaga，音譯），親自到選手村告知他此事。

赫拉斯克維奇說：「他說這是因為奧林匹克憲章第50條的規定。」

奧林匹克憲章第50.2條規定：「在任何奧林匹克場館、場地或其他區域，均不允許任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳。」

這位男子俯臥式雪橇獎牌熱門人選，在去年的世界錦標賽上獲得第4名，他希望國際奧會能讓他在本週稍晚的比賽中戴上這頂頭盔。

他今天戴著這頂頭盔完成了第一天的官方訓練，等待國際奧會就比賽日是否允許配戴做出裁決。

赫拉斯克維奇告訴美聯社：「我們沒有違反任何規則，應該要允許我戴著這頂頭盔比賽。我無法理解這頂頭盔如何傷害到任何人。」

他說：「這是為了向運動員致敬，他們其中一些人還是青年奧運的獎牌得主。這代表他們是奧林匹克大家庭的一員。既然他們曾是這個奧林匹克家庭的一部分，所以我無法理解他們會找出不允許的理由。」

花式滑冰選手沙爾帕（Dmytro Sharpar）是赫拉斯克維奇在青年奧運會時的隊友，他的圖像也在頭盔上，還有拳擊手伊什成柯（Pavlo Ishchenko）、冰球選手羅吉諾夫（Oleksiy Loginov）等人。他說，有些人是在前線陣亡；至少有一人是在試圖向烏克蘭同胞分發援助物資時喪生。

今天稍晚，國際奧會告訴美聯社，烏克蘭的滑行運動總會並未就配戴這頂頭盔一事提出申請。

國際奧會表示：「至今，國際奧會尚未收到該國奧委會為這位運動員在比賽中配戴這頂頭盔所提出的任何申請。一旦提交申請，國際奧會將會審視這項請求。」

赫拉斯克維奇說：「對我而言，向這些運動員致敬非常重要。我們也必須展現烏克蘭為了自由付出的巨大代價。」

冰球 花式滑冰 拳擊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「蘇翊鳴有車了」米蘭冬奧奪牌者 一汽允送紅旗車

2026冬奧開打！為什麼台灣隊叫「中華台北」？3分鐘看懂國家隊命名始末

ICE、2028奧組委主席致冬奧失焦 國際奧會主席遺憾

別把優格的出水倒掉！醫揭「健康液態黃金」全是身體用得到的營養

相關新聞

史上最強遲交理由！加國滑冰女將「人在冬奧」求作業延期 教授反應曝

2026年米蘭冬奧（Milano Cortina 2026）於6日揭開序幕，場上競爭激烈，場外卻發生一段令人莞爾的插曲。加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在代表國家出征之際

冬奧／烏克蘭選手頭盔致敬命喪戰爭同胞 遭國際奧會禁止

烏克蘭俯臥式雪橇選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）今天表示，國際奧會（IOC）一名代表已告知...

冬奧／美花滑女將奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美國花式滑冰女將葛倫剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議；同時在長曲項...

射擊／為亞運奪牌做抗壓準備 中華亞錦賽女團獲銀

3名中華女將今天合力在印度2026亞洲步槍/手槍錦標賽奪下女子25公尺手槍團體賽銀牌，總教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表...

射擊／印度新里亞錦賽 中華女子隊25公尺手槍團體鍍銀

在印度新德里舉行的亞洲步槍/手槍錦標賽，今天進行女子25公尺手槍項目，中華隊陳俞如、田家榛及吳佳穎，合力以總分1735分...

超級盃／瘋狂球迷打赤膊鬧場 愛國者外接員變身「防守組」攔人

NFL美式足球超級盃重返舊金山灣區，加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）今天湧進爆滿70823名觀眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。