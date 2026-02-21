快訊

馬年退役倒數 白馭珀：打到滿意

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導
白馭珀今年將退役，希望打到滿意。本報資料照片
白馭珀今年將退役，希望打到滿意。本報資料照片

國小因為姊姊、媽媽打羽球而加入揮拍行列，卅四歲的「小小白」白馭珀今年仍征戰國際賽，成為我國女單「長青樹」的她在選手末期跳脫舒適圈，離開待了十二年的合庫球團，馬年有可能是選手生涯「最後一舞」，盼自己就像一匹千里馬，奔向設定的目標。

白馭珀和已經退役的姊姊白驍馬是羽壇著名姊妹檔，曾一同征戰亞運。有一七三公分的身材，白馭珀女單最高世界排名曾到第廿位，受膝傷轉往女雙發展的她提到，還是想在單打發展，且想發展出以進攻為主軸的球風，像早期西班牙前球后馬琳、印度名將辛德胡，打出個人特色。

去年白馭珀離開合庫，但不想在當下退役，就此展開台灣少有的「自由人」角色，當自己的教練，也要訂飯店、買機票，安排出國比賽等大小事。

「台灣離開球團的選手大部分沒辦法比賽，我給自己的期許是當自由人至少一年，要不要繼續打，時間到了就能判斷的了」。農曆年期間就要前往歐洲比賽的白馭珀，現在也有探詢其他工作機會，希望至少打完今年賽季的她說：「選手生涯一定是在倒數，最後時光希望能打到滿意」。

相關新聞

國小因為姊姊、媽媽打羽球而加入揮拍行列，卅四歲的「小小白」白馭珀今年仍征戰國際賽，成為我國女單「長青樹」的她在選手末期跳...

馬年新手人夫 林俊易馬年期待高

從去年底求婚成功，到二○二六年新賽季一開始就打下ＢＷＦ超級七五○系列的印度公開賽冠軍，馬年多了「人夫」新角色的「左手重砲...

馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、...

冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官，領軍2名雪車好手林欣蓉、林頌恩...

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 父親曾參與六四天安門後流亡

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運以充滿能量的表...

冬奧／自由式滑雪女子半管 谷愛凌晉級決賽

米蘭冬奧自由式滑雪女子半管資格賽今天因前奧運冠軍夏沛（Cassie Sharpe）的驚悚慘摔而蒙上陰影，中國衛冕冠軍谷愛...

