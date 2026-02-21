馬年退役倒數 白馭珀：打到滿意

國小因為姊姊、媽媽打羽球而加入揮拍行列，卅四歲的「小小白」白馭珀今年仍征戰國際賽，成為我國女單「長青樹」的她在選手末期跳脫舒適圈，離開待了十二年的合庫球團，馬年有可能是選手生涯「最後一舞」，盼自己就像一匹千里馬，奔向設定的目標。

白馭珀和已經退役的姊姊白驍馬是羽壇著名姊妹檔，曾一同征戰亞運。有一七三公分的身材，白馭珀女單最高世界排名曾到第廿位，受膝傷轉往女雙發展的她提到，還是想在單打發展，且想發展出以進攻為主軸的球風，像早期西班牙前球后馬琳、印度名將辛德胡，打出個人特色。

去年白馭珀離開合庫，但不想在當下退役，就此展開台灣少有的「自由人」角色，當自己的教練，也要訂飯店、買機票，安排出國比賽等大小事。

「台灣離開球團的選手大部分沒辦法比賽，我給自己的期許是當自由人至少一年，要不要繼續打，時間到了就能判斷的了」。農曆年期間就要前往歐洲比賽的白馭珀，現在也有探詢其他工作機會，希望至少打完今年賽季的她說：「選手生涯一定是在倒數，最後時光希望能打到滿意」。