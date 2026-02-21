馬年新手人夫 林俊易馬年期待高

從去年底求婚成功，到二○二六年新賽季一開始就打下ＢＷＦ超級七五○系列的印度公開賽冠軍，馬年多了「人夫」新角色的「左手重砲」林俊易，對今年賽季有許多期待，尤其大賽登頂讓他更添信心，不論是農曆年後展開的歐洲站賽程，到九月登場的名古屋亞運，期待再用球拍寫下更多紀錄。

林俊易十九歲打下美國公開賽冠軍，之後曾在泰國、瑞士和前年的台北站高捧金盃，四站賽事都是超級三百系列，今年第二站就打出突破表現，成為我國第一位七五○等級賽事奪下男單冠軍的選手。從最初腿部不適考慮退賽，到參賽一路過關斬將，林俊易笑說：「上次拿過超級七五○的第二（中國名人賽），比較沒有踏實的感覺，這次證明我也是有能力，可以拿到高等級賽事的冠軍，增加不少信心」。

印度奪冠讓林俊易對馬年期待更高，「最近期目標放在全英公開賽，全英後最重要就是亞運」。將在亞運期間度過廿七歲的生日，林俊易提到，過往和亞運、奧運國手都擦身而過，回首看，都是考驗，「每次的過程只差一步，還要繼續努力。」

德國公開賽將在廿四日舉行，林俊易農曆年假期期間就要出國備戰，不過至少有機會回屏東枋寮老家雙親團聚，他透表示從去年過年就一直比賽，已經快一年沒見到爸媽，「去年沒有回南部，今年一定要回去陪陪他們。」林俊易雙親務農，他過去有時間就會幫助家人，近幾年四處征戰，今年總算有空檔回鄉團圓。