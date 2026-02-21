快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導
兩屆奧運金牌名將王齊麟（左），馬年即將升格「人父」。本報資料照片
兩屆奧運金牌名將王齊麟（左），馬年即將升格「人父」。本報資料照片

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、人父或卸下選手身分，都盼新年打出新氣象。

兩屆奧運金牌名將王齊麟，馬年即將升格「人父」，和愛妻陳詩媛的兒子預計三月報到，即將迎接馬寶寶的王齊麟笑說，馬年目標當個好老公、好爸爸、好搭檔，世界排名往前十邁進，若能拿到名古屋亞運資格，希望能突破上屆和「金牌部長」李洋一起打下的銅牌成績。

「麟洋配」二○二四年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例衛冕後，王齊麟改和年輕八歲的邱相榤搭檔，去年是「麟傑配」第一個完整賽季，王齊麟形容「谷底反彈」，上半年雖一直卡關，但超級五百的德國海洛公開賽衝破低潮奪冠，甚至意外打進年終賽，都是收穫。

雖帶著新搭檔感受年終賽魅力，邱相榤卻在比賽受傷，兩人二○二六年賽季一開始的亞洲三站都缺席，不過對王齊麟來說也是難得較長時間的休息機會，除了能好好陪伴孕後期的妻子，也能休養去年下半年出現的肩膀肌腱撕裂傷勢。

王齊麟提到，肌腱撕裂聽起來嚴重，治療恢復後仍能上場，「還在可比賽範圍，但不能腦衝用力過度，難得有一個月時間，剛好可以調整。」這段期間他也開始做起當爸爸的「功課」，研究待產包、嬰兒床等資訊，遇到已當爸的「鞍馬王子」李智凱、土銀隊友李芳任時也會討教一番。

去年底完成婚禮的王齊麟，今年首度以丈夫角色過農曆年，但他笑說不用和太太「回娘家」，「因為農曆年她的父母都會出國玩，就兩個人，超酷的」。

馬年 王齊麟 羽球

延伸閱讀

陳詩媛曝孕期辛酸！醫生下令「一公斤都不能增」 努力控重超崩潰

羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

相關新聞

馬年退役倒數 白馭珀：打到滿意

國小因為姊姊、媽媽打羽球而加入揮拍行列，卅四歲的「小小白」白馭珀今年仍征戰國際賽，成為我國女單「長青樹」的她在選手末期跳...

馬年新手人夫 林俊易馬年期待高

從去年底求婚成功，到二○二六年新賽季一開始就打下ＢＷＦ超級七五○系列的印度公開賽冠軍，馬年多了「人夫」新角色的「左手重砲...

馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、...

冬奧／閉幕式在即 台美混血余睿擔任掌旗官

米蘭冬季奧運步入尾聲，台灣代表團今天宣布，由台美混血的越野滑雪好手余睿擔任閉幕典禮掌旗官，領軍2名雪車好手林欣蓉、林頌恩...

冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 父親曾參與六四天安門後流亡

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運以充滿能量的表...

冬奧／自由式滑雪女子半管 谷愛凌晉級決賽

米蘭冬奧自由式滑雪女子半管資格賽今天因前奧運冠軍夏沛（Cassie Sharpe）的驚悚慘摔而蒙上陰影，中國衛冕冠軍谷愛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。