馬年升格人父 王齊麟拚亞運突破

台灣羽球好手近年國際賽成績亮眼，提升台灣能見度外也帶動羽球人口。馬年對三名選手來說，身分都將有重大改變，不論是成為人夫、人父或卸下選手身分，都盼新年打出新氣象。

兩屆奧運金牌名將王齊麟，馬年即將升格「人父」，和愛妻陳詩媛的兒子預計三月報到，即將迎接馬寶寶的王齊麟笑說，馬年目標當個好老公、好爸爸、好搭檔，世界排名往前十邁進，若能拿到名古屋亞運資格，希望能突破上屆和「金牌部長」李洋一起打下的銅牌成績。

「麟洋配」二○二四年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例衛冕後，王齊麟改和年輕八歲的邱相榤搭檔，去年是「麟傑配」第一個完整賽季，王齊麟形容「谷底反彈」，上半年雖一直卡關，但超級五百的德國海洛公開賽衝破低潮奪冠，甚至意外打進年終賽，都是收穫。

雖帶著新搭檔感受年終賽魅力，邱相榤卻在比賽受傷，兩人二○二六年賽季一開始的亞洲三站都缺席，不過對王齊麟來說也是難得較長時間的休息機會，除了能好好陪伴孕後期的妻子，也能休養去年下半年出現的肩膀肌腱撕裂傷勢。

王齊麟提到，肌腱撕裂聽起來嚴重，治療恢復後仍能上場，「還在可比賽範圍，但不能腦衝用力過度，難得有一個月時間，剛好可以調整。」這段期間他也開始做起當爸爸的「功課」，研究待產包、嬰兒床等資訊，遇到已當爸的「鞍馬王子」李智凱、土銀隊友李芳任時也會討教一番。

去年底完成婚禮的王齊麟，今年首度以丈夫角色過農曆年，但他笑說不用和太太「回娘家」，「因為農曆年她的父母都會出國玩，就兩個人，超酷的」。