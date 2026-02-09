快訊

中央社／ 米蘭9日綜合外電報導
美國花滑選手葛倫。 美聯社
美國花式滑冰女將葛倫剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議；同時在長曲項目使用的音樂也陷入版權糾紛。

美聯社報導，以CLANN為名創作音樂的加拿大藝術家馬金農（Seb McKinnon）8日晚間在社群媒體發文，質疑葛倫（Amber Glenn）在長曲項目中未經授權使用其作品The Return。而在過去2年的賽季中，葛倫一直使用這首曲子，並未發生任何問題。

馬金農在賽事結束後不久於社群平台X發文表示：「剛發現有奧運花滑選手未經許可在曲目中使用我的歌，這可是全球轉播…什麼？難道這在奧運是常態嗎？」

花滑選手按規定須取得音樂使用授權，但流程極其複雜。版權有時歸唱片公司所有，有時歸藝術家個人，且往往涉及多方權益。

馬金農對此表示：「我與唱片公司達成的協議是，只有我本人能授權音樂版權。」

美聯社記者未能聯繫上葛倫，請她對版權爭議發表評論。葛倫已計畫暫停訓練休假一天，隨後將轉往他處訓練準備17日女子滑冰個人項目短曲賽事。

這並非葛倫在米蘭冬奧引發的唯一爭議，身為公開支持LGBTQ+權利的倡議人士，葛倫說她在冬奧前記者會上提到，在總統川普（Donald Trump）執政的政治氛圍下，酷兒（Queer）社群正處於「艱難時期」，不久後便在網路上收到大量的威脅。

葛倫8日晚間配戴LGBTQ+徽章領獎時表示：「我很失望，從沒見過這麼多人對我抱持惡意，僅僅是因為我做自己並呼籲維護人權與正義。這確實讓奪冠的興奮感打了折扣。」

花式滑冰 冬奧
冬奧／美花滑女將奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

