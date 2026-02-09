快訊

射擊／印度新里亞錦賽 中華女子隊25公尺手槍團體鍍銀

中央社／ 台北9日電
中華隊田家榛(左起)、吳佳穎、陳俞如站上頒獎台。 射擊協會提供
在印度新德里舉行的亞洲步槍/手槍錦標賽，今天進行女子25公尺手槍項目，中華隊陳俞如、田家榛吳佳穎，合力以總分1735分拿下團體銀牌；個人決賽則以田家榛的第5名最佳。

亞洲手槍/步槍錦標賽自2日登場，女子25公尺手槍項目，昨天先進行前3輪的慢射，中華隊4名參賽選手陳俞如、田家榛、吳佳穎及鄭晏晴，以陳俞如的291分、排名第5表現最佳。

今天登場的後3輪快射，以田家榛的295分表現最出色。而慢射和快射的分數加總後，小將鄭晏晴在資格賽排名第5最佳，陳俞如、田家榛分居第6、7名，吳佳穎則是排在第13名遭淘汰。

但根據賽事規定，女子25公尺手槍同一國家僅限3人參賽，依照當初國內選拔辦法，這場亞錦賽是由陳俞如、田家榛、吳佳穎代表參加團體及個人出賽。

因此，小將鄭晏晴屬於RPO（Ranking Points Only，僅獲排名積分），這類選手在比賽中會獲得與資格賽相應的世界排名積分，但成績不允許進入決賽，也不列入正式的團體賽成績計算。

最終女子25公尺手槍個人決賽，中華隊由陳俞如、田家榛上場，陳俞如在第6輪結束後遭淘汰，田家榛在第7輪結束後遭淘汰，雙雙無緣頒獎台。

在女子團體部分，由慢射加快射的3名選手成績加總，陳俞如580分、田家榛579分及吳佳穎576分，總分1735帶回1面銀牌；金牌則由印度隊拿下。

總教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，儘管年僅19歲的鄭晏晴屬於RPO，成績無法列入計算，「但我不會覺得可惜，畢竟這是給選手最好的實戰磨練，我們應該要正面的給她鼓勵。」

田家榛 吳佳穎
