超級盃／瘋狂球迷打赤膊鬧場 愛國者外接員變身「防守組」攔人

NFL美式足球超級盃重返舊金山灣區，加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）今天湧進爆滿70823名觀眾，比賽進行到第4節時，一名打赤膊的球迷突然衝入球場，新英格蘭愛國者隊外接員威廉斯（Kyle Williams）立刻衝上前推了一把，再由保全人員壓制，送交警方處理。

愛國者今天在第60屆超級盃攻守不振，終場以13：29不敵西雅圖海鷹隊，挑戰隊史第7冠失利；愛國者打完前3節完全掛零，直到第4節才攻下13分，避免成為超級盃史上首支遭「完封」球隊，1972年邁阿密海豚隊、2019年洛杉磯公羊隊只得3分仍是最慘紀錄。

Idiot on the field: pic.twitter.com/H68eORpCaL — Andrew Mason (@MaseDenver) February 9, 2026

這場比賽進行到第4節時， 一名男子光著上身衝進場內，邊跑邊張開雙手接受觀眾歡呼，一大堆保全人員拚命追趕，還是無法逮到人，威廉斯跑過來從這名球迷的背後碰了一把，美國媒體Yahoo形容「此人就像四分衛一樣滑倒在地，隨後被一群保全人員制服」，結束這場鬧劇。

聖塔克拉拉警局發言人指出，這名男子已被逮捕，被控非法侵入和擅闖私人領地。