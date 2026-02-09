聽新聞
超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克近28年跑衛第一人
西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，奪下隊史第2冠，25歲跑衛沃克（Kenneth Walker III）獲選MVP，成為近28年首位以跑衛身分獲此殊榮的球員。
美國媒體ESPN指出，超級盃開賽前一周，焦點話題都集中在兩隊四分衛達諾德（Sam Darnold）、梅耶（Drake Maye）身上，最終沃克才是最具進攻影響力的球員，
丹佛野馬隊在1998年第32屆超級盃擊敗綠灣包裝工隊，跑衛戴維斯（Terrell Davis）奪下MVP，經過28年後，沃克以全場27次衝鋒、推進135碼，加上兩次接球推進26碼的高水準表現獲獎，推進碼數是戴維斯之後，超級盃單場最高紀錄。
本屆超級盃開賽30分鐘，沃克是兩隊唯一能夠創造進攻機會的球員，他在3次進攻中分別突破29碼、30碼，為海鷹踢球員邁爾斯（Jason Myers）再次射門成功奠定基礎，上半場出現14次衝鋒，推進94碼也是超級盃史上第2高紀錄，幫助球隊一路維持領先優勢到終場。
ESPN指出，沃克在超級盃點燃戰火前，大部分時間都保持低調，遠離媒體的追逐，性格相當溫和；他在效力海鷹4個球季後，將於3月首次成為完全不受限制的自由球員。
邁爾斯今天5次射門成功創下超級盃新紀錄，加上海鷹兩次達陣後額外踢球得分，一共攻下17分，也是贏球大功臣，在MVP之爭不敵沃克。
