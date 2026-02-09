快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克近28年跑衛第一人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
25歲跑衛沃克獲選MVP，成為近28年首位以跑衛身分獲此殊榮的球員。 美聯社
西雅圖海鷹隊今天在超級盃以29：13擊敗新英格蘭愛國者隊，奪下隊史第2冠，25歲跑衛沃克（Kenneth Walker III）獲選MVP，成為近28年首位以跑衛身分獲此殊榮的球員。

美國媒體ESPN指出，超級盃開賽前一周，焦點話題都集中在兩隊四分衛達諾德（Sam Darnold）、梅耶（Drake Maye）身上，最終沃克才是最具進攻影響力的球員，

丹佛野馬隊在1998年第32屆超級盃擊敗綠灣包裝工隊，跑衛戴維斯（Terrell Davis）奪下MVP，經過28年後，沃克以全場27次衝鋒、推進135碼，加上兩次接球推進26碼的高水準表現獲獎，推進碼數是戴維斯之後，超級盃單場最高紀錄。

本屆超級盃開賽30分鐘，沃克是兩隊唯一能夠創造進攻機會的球員，他在3次進攻中分別突破29碼、30碼，為海鷹踢球員邁爾斯（Jason Myers）再次射門成功奠定基礎，上半場出現14次衝鋒，推進94碼也是超級盃史上第2高紀錄，幫助球隊一路維持領先優勢到終場。

ESPN指出，沃克在超級盃點燃戰火前，大部分時間都保持低調，遠離媒體的追逐，性格相當溫和；他在效力海鷹4個球季後，將於3月首次成為完全不受限制的自由球員。

沃克以全場27次衝鋒、推進135碼，加上兩次接球推進26碼的高水準表現獲獎。 美聯社
邁爾斯今天5次射門成功創下超級盃新紀錄，加上海鷹兩次達陣後額外踢球得分，一共攻下17分，也是贏球大功臣，在MVP之爭不敵沃克。

相關新聞

超級盃／邁爾斯破紀錄5次射門成功 海鷹擊敗愛國者奪隊史第2冠

西雅圖海鷹隊今天在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊，終場以29：13獲勝，繼2014年第48屆賽...

田徑／跨欄美少女奪金！張博雅兩破全國紀錄

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽再傳好消息，「跨欄美少女」張博雅今天在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全...

足球／小學生賽3月登場 報名至2月13日

「114學年度小學生足球賽」將於今年3月正式點燃戰火，運動部全民運動署表示，賽事報名已進入最後倒數，將於2月13日中午1...

冬奧／四周跳之王馬里寧領軍 美國花滑團體賽驚險衛冕

靠著「四周跳之王」馬里寧（Ilia Malinin）關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日...

超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者

第60屆超級盃今天在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊暌違1...

