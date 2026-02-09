快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

聽新聞
0:00 / 0:00

超級盃／邁爾斯破紀錄5次射門成功 海鷹擊敗愛國者奪隊史第2冠

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
西雅圖海鷹隊繼2014年第48屆賽事封王後，奪下隊史第2座超級盃。 路透社
西雅圖海鷹隊繼2014年第48屆賽事封王後，奪下隊史第2座超級盃。 路透社

西雅圖海鷹隊今天在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊，終場以29：13獲勝，繼2014年第48屆賽事封王後，奪下隊史第2座超級盃，海鷹踢球員邁爾斯（Jason Myers）全場5次射門成功創下超級盃新紀錄。

這場NFL美式足球年度冠軍戰在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）進行，海鷹、愛國者相隔11年又在超級盃對決，海鷹一路主宰戰場、成功復仇，愛國者挑戰破紀錄第7冠失利。

西雅圖海鷹隊在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊。 美聯社
西雅圖海鷹隊在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊。 美聯社

兩隊踢完前3節都未達陣，海鷹靠邁爾斯4次射門成功，以12：0領先，四分衛達諾德（Sam Darnold）第4節首次傳球達陣、邁爾斯加踢成功，拉大到19分領先。

愛國者此役攻守都處於劣勢，四分衛梅耶（Drake Maye）全場遭6次擒殺，直到第4節被拉開比數後，才出現首次傳球達陣；但邁爾斯在終場前不到6分鐘第5次射門成功，加上愛國者失誤讓海鷹再度達陣，儘管梅耶在比賽最後關頭第2次傳球達陣，還是無力改變戰局，以16分之差落敗。

愛國者四分衛梅耶全場遭6次擒殺。 歐新社
愛國者四分衛梅耶全場遭6次擒殺。 歐新社

邁爾斯全場5次射門成功，加上海鷹兩次達陣後額外踢球得分，一共攻下17分，成為贏球大功臣。

海鷹踢球員邁爾斯全場5次射門成功創下超級盃新紀錄。 美聯社
海鷹踢球員邁爾斯全場5次射門成功創下超級盃新紀錄。 美聯社

海鷹在2015年第49屆超級盃以24：28不敵愛國者，挑戰2連霸失利，今年是隊史第4次闖進超級盃，終於討回面子；愛國者第12次晉級，挑戰近7年首冠失利，目前6座超級盃仍和匹茲堡鋼人隊並列榜首。

海鷹隊總教練麥可唐納(中間戴帽子者)被球員包圍慶祝勝利。 美聯社
海鷹隊總教練麥可唐納(中間戴帽子者)被球員包圍慶祝勝利。 美聯社

愛國者整場被壓制黯然落敗。 美聯社
愛國者整場被壓制黯然落敗。 美聯社

超級盃今年在加州聖塔克拉拉的李維球場進行。 美聯社
超級盃今年在加州聖塔克拉拉的李維球場進行。 美聯社

超級盃 愛國者 克拉拉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

卡戴珊詛咒本人認證！坎達爾珍娜自嘲「榮華富貴全靠前NBA男友」笑談感情史：改找NFL男友

超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者

超級盃開打！減重藥廣告拚場 餐飲、AI等廠家也積極投放宣傳

壞痞兔超級盃中場秀 不懂西班牙語也能欣賞

相關新聞

超級盃／邁爾斯破紀錄5次射門成功 海鷹擊敗愛國者奪隊史第2冠

西雅圖海鷹隊今天在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊，終場以29：13獲勝，繼2014年第48屆賽...

田徑／跨欄美少女奪金！張博雅兩破全國紀錄

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽再傳好消息，「跨欄美少女」張博雅今天在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全...

冬奧／四周跳之王馬里寧領軍 美國花滑團體賽驚險衛冕

靠著「四周跳之王」馬里寧（Ilia Malinin）關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日...

超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者

第60屆超級盃今天在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊暌違1...

田徑／張博雅奪金更打破全國紀錄 教練：她狀態很棒不意外

台灣「跨欄甜心」張博雅今天在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽女子60公尺跨欄決賽，以破全國紀錄的8秒12摘金，教練王國慧...

抓出自己的帥！GATSBY「造型系列」輕鬆打造專屬你的時尚髮型

氣候變化總讓頭髮更容易扁塌、沒精神，或是因濕氣讓頭髮毛躁、難以整理；這個季節，改變整體氛圍就從髮型開始！近年「捲髮風潮」與「自然層次」強勢回歸，從「日系濕髮捲」的慵懶氣質、「歐美俐落捲」的立體線條，到

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。