超級盃／邁爾斯破紀錄5次射門成功 海鷹擊敗愛國者奪隊史第2冠

西雅圖海鷹隊今天在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊，終場以29：13獲勝，繼2014年第48屆賽事封王後，奪下隊史第2座超級盃，海鷹踢球員邁爾斯（Jason Myers）全場5次射門成功創下超級盃新紀錄。

SUPER BOWL LX CHAMPIONS ‼️ pic.twitter.com/clRGxBxls7 — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) 2026年2月9日

這場NFL美式足球年度冠軍戰在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）進行，海鷹、愛國者相隔11年又在超級盃對決，海鷹一路主宰戰場、成功復仇，愛國者挑戰破紀錄第7冠失利。

西雅圖海鷹隊在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊。 美聯社

兩隊踢完前3節都未達陣，海鷹靠邁爾斯4次射門成功，以12：0領先，四分衛達諾德（Sam Darnold）第4節首次傳球達陣、邁爾斯加踢成功，拉大到19分領先。

愛國者此役攻守都處於劣勢，四分衛梅耶（Drake Maye）全場遭6次擒殺，直到第4節被拉開比數後，才出現首次傳球達陣；但邁爾斯在終場前不到6分鐘第5次射門成功，加上愛國者失誤讓海鷹再度達陣，儘管梅耶在比賽最後關頭第2次傳球達陣，還是無力改變戰局，以16分之差落敗。

愛國者四分衛梅耶全場遭6次擒殺。 歐新社

邁爾斯全場5次射門成功，加上海鷹兩次達陣後額外踢球得分，一共攻下17分，成為贏球大功臣。

海鷹踢球員邁爾斯全場5次射門成功創下超級盃新紀錄。 美聯社

海鷹在2015年第49屆超級盃以24：28不敵愛國者，挑戰2連霸失利，今年是隊史第4次闖進超級盃，終於討回面子；愛國者第12次晉級，挑戰近7年首冠失利，目前6座超級盃仍和匹茲堡鋼人隊並列榜首。

海鷹隊總教練麥可唐納(中間戴帽子者)被球員包圍慶祝勝利。 美聯社

愛國者整場被壓制黯然落敗。 美聯社

超級盃今年在加州聖塔克拉拉的李維球場進行。 美聯社

Jason Myers drills his 5th field goal of the game, a new Super Bowl record!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/9OiXZTCWW7 — NFL (@NFL) 2026年2月9日