快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

冬奧／四周跳之王馬里寧領軍 美國花滑團體賽驚險衛冕

中央社／ 綜合外電報導
靠著「四周跳之王」馬里寧關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日本，驚險衛冕米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。 新華社
靠著「四周跳之王」馬里寧關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日本，驚險衛冕米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。 新華社

靠著「四周跳之王」馬里寧（Ilia Malinin）關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日本，驚險衛冕米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。

團體賽最後一天前，美國與日本戰況激烈，日本原本落後美國5分，但世界冠軍組合三浦璃來／木原龍一在雙人長曲繳出賽季最佳的155.55分，加上坂本花織女子長曲以148.62分拿到第一，日本隊一舉追平美國，將比賽逼入白熱化的男子長曲決勝。

在壓力下登場的馬里寧並非完美發揮，這位21歲的兩屆世界冠軍已超過兩年未嘗敗績，今天他原計畫挑戰7個四周跳，最終僅完成5個，且在勒茲四週跳（quad Lutz）落冰時出現踉蹌。

好在他後續表現穩健，最後仍以200.03分擊敗日本22歲新秀佐藤駿（194.86分），為美國鎖定奪冠所需的關鍵積分。

最終，美國以69分奪金，日本68分屈居銀牌，義大利則以60分獲得銅牌。

美國在2022年北京冬奧會後獲得團體賽金牌，原因是俄羅斯選手瓦莉娃（Kamila Valieva）因禁藥禁賽。

俄羅斯原本奪冠，但瓦莉娃的分數被扣除後降為銅牌，日本則遞補為銀牌。

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日股迎政策順風期 日本 ETF 與正2策略靈活卡位

自民黨壓倒性勝利 李逸洋：日本民眾力挺高市、不畏中國威逼施壓

冬奧／高山滑雪天后帶傷拚冬奧 范恩失控重摔夢碎

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

相關新聞

超級盃／邁爾斯破紀錄5次射門成功 海鷹擊敗愛國者奪隊史第2冠

西雅圖海鷹隊今天在第60屆超級盃展現嚴密防守功力，一路領先新英格蘭愛國者隊，終場以29：13獲勝，繼2014年第48屆賽...

田徑／跨欄美少女奪金！張博雅兩破全國紀錄

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽再傳好消息，「跨欄美少女」張博雅今天在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全...

冬奧／四周跳之王馬里寧領軍 美國花滑團體賽驚險衛冕

靠著「四周跳之王」馬里寧（Ilia Malinin）關鍵時刻頂住壓力，在男子長曲項目交出致勝表現，美國今天1分之差力壓日...

超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者

第60屆超級盃今天在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊暌違1...

田徑／張博雅奪金更打破全國紀錄 教練：她狀態很棒不意外

台灣「跨欄甜心」張博雅今天在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽女子60公尺跨欄決賽，以破全國紀錄的8秒12摘金，教練王國慧...

抓出自己的帥！GATSBY「造型系列」輕鬆打造專屬你的時尚髮型

氣候變化總讓頭髮更容易扁塌、沒精神，或是因濕氣讓頭髮毛躁、難以整理；這個季節，改變整體氛圍就從髮型開始！近年「捲髮風潮」與「自然層次」強勢回歸，從「日系濕髮捲」的慵懶氣質、「歐美俐落捲」的立體線條，到

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。