聽新聞
0:00 / 0:00
超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者
第60屆超級盃今天在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊暌違11年再度對決，上半場都未達陣，海鷹靠踢球員邁爾斯（Jason Myers）3次射門成功，暫以9：0領先。
愛國者、匹茲堡鋼人隊奪下6座超級盃，並列NFL美式足球封王次數最多，愛國者挑戰創紀錄第7座超級盃，上半場遭到海鷹嚴密防守，完全無法破蛋。
海鷹在2015年第49屆超級盃不敵愛國者，今年是隊史第4次闖進超級盃，將挑戰第2冠，邁爾斯開賽不到3分鐘射門成功，第2節追加兩次，海鷹一路維持領先優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。