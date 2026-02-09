快訊

超級盃／邁爾斯上半場3次射門成功 海鷹9：0領先愛國者

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海鷹暫以9：0領先。 路透社
第60屆超級盃今天在加州聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者隊暌違11年再度對決，上半場都未達陣，海鷹靠踢球員邁爾斯（Jason Myers）3次射門成功，暫以9：0領先。

愛國者、匹茲堡鋼人隊奪下6座超級盃，並列NFL美式足球封王次數最多，愛國者挑戰創紀錄第7座超級盃，上半場遭到海鷹嚴密防守，完全無法破蛋。

海鷹在2015年第49屆超級盃不敵愛國者，今年是隊史第4次闖進超級盃，將挑戰第2冠，邁爾斯開賽不到3分鐘射門成功，第2節追加兩次，海鷹一路維持領先優勢。

海鷹靠踢球員邁爾斯3次射門成功，暫以9：0領先。 美聯社
超級盃 愛國者
