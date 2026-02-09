快訊

日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

「世紀血案」爭議…導演徐琨華道歉 即刻暫停所有後製⼯作

冬奧／高山滑雪天后帶傷拚冬奧 范恩失控重摔夢碎

中央社／ 科爾蒂納戴比索8日綜合外電報導

美國滑雪名將范恩追逐奧運榮耀的冒險一搏儘管在驚呼聲中收場，傳奇而且充滿高低起伏的職業生涯依然讓她成為高山滑雪界指標性人物。

法新社報導，2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會下坡賽本來應該是范恩（LindseyVonn）最偉大復出，她卻在今天比賽中嚴重摔倒導致左腿骨折、被抬上直升機送醫，奪牌希望也為之破滅。

范恩在比賽中臉部栽進雪中，與雪道猛烈碰撞，雙腳雪靴仍牢牢扣在滑雪板上，當場痛苦尖叫。

她在本屆賽會前，左膝前十字韌帶就已斷裂，右膝則進行過鈦合金置換手術。如今左腿骨折需接受手術，意味41歲的范恩就此結束本屆奧運旅程。

如果今天這場嚴重意外成為生涯終章，范恩將二度退休，與前男友老虎伍茲（Tiger Woods）等人同為本世紀最重要體壇人物之一。

天生魅力和個人風采使她在個性鮮明滑雪界中獨樹一格。范恩曾登上「時代雜誌」（TIME）和「運動畫刊」（Sports Illustrated）封面，吸引超越冬季運動愛好者的關注。

除了這樣的高能見度、投身公益、經營社群媒體之外，范恩的體育成就也堪稱無與倫比。她擁有3面奧運獎牌（包括1金）、8面世界錦標賽獎牌（包括2金）和4座高山滑雪世界盃女子總冠軍。

2019年瑞典阿瑞（Are）世錦賽後首次退休的她，於2024年4月進行右膝關節鈦合金置換手術，去年冬天「瘋狂地」復出。

這讓她時隔6年再度回到賽場，挑戰、甚至擊敗現役頂尖滑雪好手，重現當年風采，表現遠遠超越外界預期。

若非1月底在瑞士克蘭蒙丹納（Crans Montana）的奧運前最後一場世界盃下坡賽中十字韌帶斷裂，范恩原本是科爾蒂納奪金大熱門。

本季先前的每一場下坡賽她都站上頒獎台，其中聖莫瑞茲（St. Moritz）站封后更讓她成為史上最年長世界盃分站冠軍。

目前僅有隊友席佛林（Mikaela Shiffrin，108勝）和瑞典名將斯坦馬克（Ingemar Stenmark，86勝）奪冠次數領先范恩的84勝。

老虎伍茲 席佛
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／中華奧會新主席為後勤把關 蔡家福：讓選手安心參賽

冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

冬奧／谷愛凌失誤摔倒 驚險晉級決賽 男子單板跳台蘇翊鳴奪首銅

冬奧／Uber推雪地摩托車觀光之旅 首批預約秒殺

相關新聞

田徑／跨欄美少女奪金！張博雅兩破全國紀錄

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽再傳好消息，「跨欄美少女」張博雅今天在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全...

抓出自己的帥！GATSBY「造型系列」輕鬆打造專屬你的時尚髮型

氣候變化總讓頭髮更容易扁塌、沒精神，或是因濕氣讓頭髮毛躁、難以整理；這個季節，改變整體氛圍就從髮型開始！近年「捲髮風潮」與「自然層次」強勢回歸，從「日系濕髮捲」的慵懶氣質、「歐美俐落捲」的立體線條，到

田徑／室內亞錦賽奪1金3銀 田協理事長發出24萬獎勵選手教練

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽共收穫1金3銀，理事長葉政彥特別頒發獎金共24萬新台幣，恭賀選手級教練為國爭...

桌球／亞洲盃男單銅牌戰 張佑安不敵戶上隼輔獲第4

在中國海口舉行的亞洲盃桌球錦標賽，台灣19歲新秀張佑安今天在銅牌戰面對日本好手戶上隼輔，以3比11、8比11、12比14...

台維斯盃／雙打瘋狂逆轉！中華隊連勝2點退黎巴嫩報仇

2026中黎台維斯盃世界一級升降賽（2026 Davis Cup World Group 1st Play-Off TP...

冬奧／中華奧會新主席為後勤把關 蔡家福：讓選手安心參賽

米蘭冬奧已點燃戰火，本次賽事賽場分散，代表團團長、中華奧會主席蔡家福7日與副主席兼代表團醫療長張煥禎，以及奧會秘書長徐孝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。