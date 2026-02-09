田徑／亞洲室內田徑賽張博雅摘金 教練：狀態好不意外

中央社／ 台北8日電
在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽，8日進行女子60公尺跨欄決賽，台灣「跨欄甜心」張博雅（左1）以8秒12的成績破全國摘下金牌。（STUDIO HORIZON / Yuet LI提供）中央社
台灣「跨欄甜心」張博雅今天在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽女子60公尺跨欄決賽，以破全國紀錄的8秒12摘金，教練王國慧表示：「這個成績沒有很意外。」

張博雅是台灣女子100公尺跨欄一姐，這次還在冬季訓練期間，就前往中國參加亞洲室內田徑錦標賽，儘管沒有特別準備，但預賽就跑出8秒18的成績，打破她在去年3月世界室內田徑錦標賽的8秒27舊全國紀錄。

經過休息之後，張博雅於決賽排在第6道出賽，起跑雖然稍微慢了一些，但在跨完最後一個欄架後直接加速，順利在終點前脫穎而出，並再度以8秒12的成績破全國摘下金牌，第2、3名分別由日本選手清山千里、中島仁美拿下。

張博雅的教練王國慧在接受中央社記者訪問時表示，因為還在冬季訓練的階段，所以並沒有為了這場比賽特別調整，「不過因為博雅在冬訓狀態一直都不錯，所以我們賽前目標是設定在8秒10」。

王國慧指出，預賽結束後就回飯店休息、恢復治療，因為預賽起跑有點頓到，所以下午的熱身特別加強神經反應的訓練，只可惜決賽還是有點小瑕疵，不然應該可以達標（8秒10）。

張博雅從去年10月雲林全運會後就放了一個月的假，直到11月中才啟動冬季訓練，並且為了維持強度，在國立體育大學都和學弟一起練習。

王國慧強調，規定上2月1日起亞運培訓隊的選手都要進國訓，「可是國訓中心裡面現階段沒有練欄架的教練，所以我們討論過後決定放棄，繼續留在學校用自己的資源備戰亞運」。

不過王國慧透露，「原本去年還有跟我們索取備戰亞運的訓練計畫以及經費，結果因為我們不進國訓，現在所有補助全都取消，我們也只能自己想辦法找經費出國比賽，但還是希望有關單位可以好好思考，怎樣的環境才是對選手最好，對亞運奪牌最有幫助。」

今天除了張博雅在女子60公尺跨欄摘金外，「澎湖小子」林昱堂在男子跳遠以7公尺87的成績鍍銀。

加計日前男子60公尺陳玟溥、女子60公尺廖晏均皆獲銀牌，今年亞洲室內田徑錦標賽，台灣代表隊共拿下1金3銀。

中華民國田徑協會理事長葉政彥針對這屆代表隊獲獎選手、教練合計發出新台幣24萬元獎金，其中張博雅破全國摘金獲6萬元、教練3萬元，是最大贏家。

張博雅 田徑 亞運
