田徑／室內亞錦賽奪1金3銀 田協理事長發出24萬獎勵選手教練

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽共收穫1金3銀，理事長葉政彥特別頒發獎金共24萬新台幣，恭賀選手級教練為國爭光。

今天最終日賽程，中華隊先有「跨欄美少女」張博雅在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全國紀錄，勇奪金牌，再有跳遠好手林昱堂以7公尺87獲得男子跳遠銀牌，連同前兩天「短跑甜心」廖晏均女子60公尺奪銀、陳玟溥在男子60公尺摘下銀牌，總計獲得1金3銀成績。

中華田協宣布，理事長葉政彥特別頒發獎金給獲獎選手，張博雅奪金且破全國獲得6萬元、教練3萬元，同樣破全國摘銀的廖晏均和陳玟溥各可獲得4萬元、教練2萬元，跳遠奪銀的林昱堂2萬元、教練1萬元，共計將頒出新台幣24萬元的獎金。

張博雅去年世界室內田徑錦標賽60公尺跨欄跑出8秒27的成績，打破高懸26年的全國紀錄，今天預賽就先跑出8秒18，晚上再飆出8秒12，單日兩破全國，也為中華隊帶回唯一金牌。

昨天「短跑甜心」廖晏均也在女子60公尺跑出全國新猷，她預賽7秒31的成績打破「風速女王」王惠珍保持了31年的女子室內60公尺全國紀錄7秒37，晚上決賽再飆出7秒30，以再破紀錄之姿帶回銀牌；男將陳玟溥在男子60公尺決賽也以6秒60改寫全國室內紀錄和銀牌。