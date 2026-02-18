聽新聞
聽奧／再辦一次？「有國際支持 台灣有機會」

聯合報／ 記者黃顯祐／專題報導
聽障者體育運動協會秘書長表示，若我方提出申辦，應該有機會再次承辦聽奧。圖為2009年台北聽奧閉幕。圖／聯合報系資料照片
聽障者體育運動協會秘書長表示，若我方提出申辦，應該有機會再次承辦聽奧。圖為2009年台北聽奧閉幕。圖／聯合報系資料照片

二○○九年台北達福林匹克運動會（聽奧）成功，至今仍讓與會各國教練及選手津津樂道，也常向中華民國聽障者體育運動協會表達期待在台灣再次相聚的願望，協會秘書長趙玉平笑笑地表示，如果台灣再辦一次聽奧，協會的工作人員都可能辭職。

話雖如此，但以我國協會與國際聽障運動總會的交情，再次提出申辦，應該是有機會承辦。趙玉平說，因為台北聽奧成功，中國大陸也比較積極參與聽奧，也曾向國際總會主席科紹表達不要讓台灣再次舉辦聽障國際賽事，但相信大多數會員國仍會力挺台灣。

承辦國際賽事相當繁瑣，東京舉辦過許多重大國際賽事，東京奧運也在不久前舉辦，但去年東京聽奧的住宿、交通等安排還是被許多國家批評。

但東京還是有些可取之處，在東京都廳的展望室布置聽奧的比賽競賽種類及場地，歡迎民眾前往加油。在東京聽奧籌委會也有聽奧歷史簡介，並設立為日本代表團加油區，介紹地主選手，也要民眾為選手喝采。

趙玉平表示，運動文化是承辦國際賽會重要一環，他曾建議因台北聽奧重建的台北田徑場命名為「達福林匹克田徑場」，可惜沒有被採納。

