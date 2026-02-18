聽奧／培訓新戰將 盼北聰、中聰、南聰串聯

達福林匹克運動會（聽奧）參賽人數雖沒有奧運規模，但隨著各國積極發展，下屆聽奧將採取資格賽方式，取得資格選手才能登上聽奧舞台，中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平表示，支持聽奧朝高度競技化方向發展，「我們會做好準備，而且多年前就想在各地設立訓練站，只是除了北部，其他地區似乎還要加油。」

趙玉平說，訓練站設立以啟聰學校為基地最適合，台北啟聰學校目前有田徑、空手道、桌球等隊集訓，田徑隊由為我國奪得聽奧史上首金安慶隆帶領，安慶隆在二○○一年羅馬聽奧男子十項摘金，開啟我國聽奧金牌榜，他隨後在二○○五墨爾本聽奧披銀、二○○九年台北聽奧掛銅，匯集了男子十項金銀銅三個成色獎牌。安慶隆在北聰擔任田徑教練，去年東京聽奧看著十八歲小將危宇澤在男子十項獲得銀牌，很高興新秀出頭。

趙玉平表示，協會之前曾拜訪台中啟聰學校、台南大學附屬啟聰學校，但感覺興趣不大，如果中聰、南聰能比照北聰，也設立訓練站，再由聽障國手擔任教練，並發掘中部、南部有潛力選手，或許可以增加選手質與量。

除了北中南分設訓練站外，優秀選手的長期培訓計畫也要同時啟動，鎖定下屆聽奧可望奪牌的選手，給予專案訓練計畫，教練團、防護員等以團隊力量協助選手進步與成長，雅典聽奧才能從從容容地摘金。