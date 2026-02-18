聽奧／中華隊多老將 下屆還能延續奪金紀錄？

二○二五年十一月底東京達福林匹克運動會（聽奧）落幕，中華代表團在閉幕前兩天才在金牌榜開張，可以說有驚無險保住連續七屆摘金的紀錄，但二○二九年雅典聽奧是否能延續，就看未來三年多的備戰計畫成效。

聽奧四年一次，中華民國聽障者體育運動協會由早期克難的組團，到東京聽奧挹注許多資源的組團，真是不可同日而語。運動部尚未掛牌前的體育署就提供與以前不一樣的資源，中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平說，自二○二三年起政府單位希望協會有更完善備戰計畫，另有潛力新秀培訓計畫，照顧選手生涯，也能發掘新秀在國際賽會發光發亮。

備戰計畫使各隊有更豐富資源，但也讓協會倍感壓力，在東京聽奧前半段雖傳出銀牌及銅牌的佳績，金牌卻一直沒有到手，團本部成員也開心不起來。雖然運動部長官一直安慰團本部：「沒有金牌也沒關係，重要是選手都發揮了自己的實力，展現最佳表現。」還好保齡球女子團體賽傳出金牌的好消息，我國才不會在東京空手而歸。

保齡球一直是聽奧獎牌大戶，我國目前累積卅二金，保齡球占了十五面，第二多是桌球六金，網球三金，田徑及跆拳道各兩金，游泳、羽球、空手道及定向越野各一金。保齡球在二○○五年墨爾本聽奧開始，至今已連續六屆有金牌紀錄，在飛碟球及曲球選手帶領下，表現穩定，只是東京聽奧賽制變更後選手臨場對抗性及體力負荷更大，是未來選拔及訓練重點。

桌球部分，因中國大陸近幾屆派出年輕好手，使得我國選手壓力增加，東京聽奧在男子團體賽披銀，已是難能可貴的成績。桌球之前是靠削球好手溫智璇三屆比賽贏得六金，其中三面是團體賽，並在二○一三年索菲亞聽奧帶隊達成男團三連霸，締造桌球輝煌時光。

網球主要是女將何秋美領軍，阿美姊上上屆南卡希亞斯聽奧還與林家文在女雙摘金，她退休後，網球選手在東京聽奧未能站上頒獎台。其他以往奪金項目，除了少數有新秀外，大多數都是以老將為主，如果未來三年多的時間沒有發掘或培養新秀，想要延續金牌紀錄將有難度。