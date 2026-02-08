田徑／跨欄美少女奪金！張博雅兩破全國紀錄

中華隊在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽再傳好消息，「跨欄美少女」張博雅今天在女子60公尺跨欄決賽跑出8秒12的破全國紀錄，勇奪金牌。

張博雅去年世界室內田徑錦標賽60公尺跨欄跑出8秒27的成績，打破高懸26年的全國紀錄，今天預賽就先跑出8秒18，晚上再飆出8秒12，單日兩破全國，也為中華隊帶回金牌。

昨天「短跑甜心」廖晏均也在女子60公尺跑出全國新猷，她預賽7秒31的成績打破「風速女王」王惠珍保持了31年的女子室內60公尺全國紀錄7秒37，晚上決賽再飆出7秒30，以再破紀錄之姿帶回銀牌。

男將陳玟溥在男子60公尺決賽也以6秒60改寫全國室內紀錄和銀牌，張博雅今天更一舉摘金，讓中華隊連三天都有獎牌進帳。