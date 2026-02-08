桌球／亞洲盃男單銅牌戰 張佑安不敵戶上隼輔獲第4
在中國海口舉行的亞洲盃桌球錦標賽，台灣19歲新秀張佑安今天在銅牌戰面對日本好手戶上隼輔，以3比11、8比11、12比14、12比10、4比11落敗，無緣站上頒獎台。
世界排名第106名的張佑安，生涯首度對決世界排名第20的戶上隼輔，首局張佑安主動失誤太多，整局處於落後狀態，被迫拱手讓出首局。
第2、3局，張佑安狀態漸入佳境，和戶上隼輔多次來回拉鋸，只可惜關鍵時刻還是敗在處理球經驗較差，被對手又連拿2局，形成0比3的絕對劣勢。
第4局，張佑安終於打出氣勢，很快取得9比5領先，儘管後續被戶上隼輔追成10比10「丟士（Deuce）」，幸好張佑安隨即回神，如願扳回1局。
沒有退路的張佑安，第5局雖然先拿下第1分，隨後卻守不住戶上隼輔多次的正拍強攻，被連得5分，也被打垮自己的反攻氣焰，最終在一記回球出界下，輸掉這場比賽。
張佑安是今年亞洲盃桌球錦標賽男子組4強裡唯一未滿20歲，而且世界排名在百名之外的黑馬，儘管沒能奪牌，但仍舊看到未來潛力。
亞洲盃桌球錦標賽從1983年舉辦，台灣過往曾在2006年由蔣澎龍，2013、2022年由莊智淵，合計拿下過3面銅牌。
