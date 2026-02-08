台維斯盃／雙打瘋狂逆轉！中華隊連勝2點退黎巴嫩報仇

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊守護主場，擊退黎巴嫩。圖／中華網協提供
中華隊守護主場，擊退黎巴嫩。圖／中華網協提供

2026中黎台維斯盃世界一級升降賽（2026 Davis Cup World Group 1st Play-Off TPE vs LBN）今天臺北市網球中心進行進行五戰三勝制第二天賽程，首日雙方1：1戰平，中華隊今天先靠著關鍵雙打謝政鵬／黃琮豪拿下「聽牌」勝利，單打吳東霖再「關門」成功，以3：1扳倒來訪的黎巴嫩，不僅成功守住世界一級資格，也討回8年前敗給黎巴嫩的一箭之仇。

34歲老將「A鵬」謝政鵬和黃琮豪首盤就和黎巴嫩單、雙打一哥哈桑（Benjamin Hassan）／易普拉辛（Hasan Ibrahim）打到「搶七」，地主從0：4落後下急起直追，3：6時更瓦解對手3個盤末點，上演連拿5分的逆轉勝，讓現場球迷陷入瘋狂。

第二盤寶島組合先完成破發下以6：3收下勝利，讓謝政鵬直呼享受主場氛圍，「能在家裡比賽真的很開心、很爽！觀眾幫我們拉起整個氣氛，很久沒有這麼興奮了。」

謝政鵬一月泰國參加挑戰賽後扭傷右腳，又受痛風所苦，長達三周幾乎無法正常練球，兩周前返台時只能天天接受針灸與電療，直到賽前僅能進行原地接發球練習。他透露，直到今比賽前才確定出賽，「我一直在想要不要下場，是否讓年輕選手上，但前一天跟冠毅練了40分鐘，最後決定就是把藥吃了就下去！」

延續雙打勝利的氣勢，第4點單打由世界排名第373的吳東霖對上連續兩天出賽、已鏖戰三場的黎巴嫩一哥哈桑。吳東霖的重砲火力完全發揮，發球局完全未遭破發，全場未讓對手拿到任何破發點，僅花58分鐘就以6：3、6：4直落二勝出，成功幫助中華隊擊退黎巴嫩。

吳東霖此役一、二發得分率高達8成6和9成，自己也十分滿意，他說：「這片場地速度偏快，來回不多，讓我在發球時比較不會處在高心跳狀態，也更容易把一發打進。我很喜歡團體賽的氛圍，這種環境會讓我更有動力。」

成功力挫黎巴嫩後，中華隊總教練楊宗樺賽後指出，勝負關鍵在於雙打首盤搶七逆轉，「特別是在3：6落後還能拿下來，士氣上會差很多。哈桑狀況也蠻好的，在這個場地雙打並不容易。」至於吳東霖的表現，他笑說：「這兩天我幾乎不用跟他說什麼，我的習慣是在選手順的時候，不去多影響選手會更好。」

對於9月的台維斯盃世界一級賽事，楊宗樺也坦言挑戰將更加嚴峻，「我覺得我們這次陣容大家都表現不錯，但以我身為教練的角色來說，屆時的對手肯定更加難打，當然期望中華隊也能以最強陣容迎戰！」

