網球／吳東霖台維斯盃完美收尾 中華退黎巴嫩保世界一級

台維斯盃世界一級升降賽，手握主場優勢的中華隊今天靠著第4點單打吳東霖以6比3、6比4完美收尾，終場以3比1提前擊敗黎巴嫩，順利保住世界一級資格。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊今年從世界一級升降賽出發，在主場與黎巴嫩正面交鋒，進行5戰3勝制的對決，雙方昨天打完前2點單打後，暫時形成1比1平手。

關鍵第3點雙打由黃琮豪搭配謝政鵬聯手出擊，兩人克服落後劣勢，一度化解對手3個盤末點，驚險以7比6（8比6）、6比3替中華隊搶下聽牌優勢，加上第4點單打吳東霖依舊展現穩定發揮，再以6比3、6比4力退哈山（Benjamin Hassan），幫助中華隊保住世界一級資格。

34歲資深選手謝政鵬賽後接受媒體聯訪時坦承，雖然賽前自評狀況還可以，只是痛風、腳踝扭傷都是不確定因素，甚至賽前幾乎每天都向醫院報到針灸電療，此役也是吃止痛藥盡力拚，所幸最後是好的結果，「畢竟國家隊機會難得，好久沒有這種興奮感覺。」

幫助中華隊順利「關門」，吳東霖表示，在場上心態比較平靜，不太會有什麼起伏，很開心拿到最後勝利。而總教練楊宗樺則點評，吳東霖這次表現很出色，不需要自己過多提醒，並提到接下來9月對手一定變更強，期許屆時能以最強陣容應戰。