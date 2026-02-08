快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

網球／吳東霖台維斯盃完美收尾 中華退黎巴嫩保世界一級

中央社／ 新北8日電
台維斯盃世界一級升降賽8日繼續在台北市網球中心進行，台灣好手吳東霖（圖）於第4點單打對上黎巴嫩選手哈山（Benjamin Hassan），吳東霖拿下重要分數後，大吼激勵自己。中央社
台維斯盃世界一級升降賽8日繼續在台北市網球中心進行，台灣好手吳東霖（圖）於第4點單打對上黎巴嫩選手哈山（Benjamin Hassan），吳東霖拿下重要分數後，大吼激勵自己。中央社

台維斯盃世界一級升降賽，手握主場優勢的中華隊今天靠著第4點單打吳東霖以6比3、6比4完美收尾，終場以3比1提前擊敗黎巴嫩，順利保住世界一級資格。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊今年從世界一級升降賽出發，在主場與黎巴嫩正面交鋒，進行5戰3勝制的對決，雙方昨天打完前2點單打後，暫時形成1比1平手。

關鍵第3點雙打由黃琮豪搭配謝政鵬聯手出擊，兩人克服落後劣勢，一度化解對手3個盤末點，驚險以7比6（8比6）、6比3替中華隊搶下聽牌優勢，加上第4點單打吳東霖依舊展現穩定發揮，再以6比3、6比4力退哈山（Benjamin Hassan），幫助中華隊保住世界一級資格。

34歲資深選手謝政鵬賽後接受媒體聯訪時坦承，雖然賽前自評狀況還可以，只是痛風、腳踝扭傷都是不確定因素，甚至賽前幾乎每天都向醫院報到針灸電療，此役也是吃止痛藥盡力拚，所幸最後是好的結果，「畢竟國家隊機會難得，好久沒有這種興奮感覺。」

幫助中華隊順利「關門」，吳東霖表示，在場上心態比較平靜，不太會有什麼起伏，很開心拿到最後勝利。而總教練楊宗樺則點評，吳東霖這次表現很出色，不需要自己過多提醒，並提到接下來9月對手一定變更強，期許屆時能以最強陣容應戰。

台維斯盃世界一級升降賽由台灣隊與黎巴嫩進行5戰3勝制的對決，8日在台北市網球中心進行第2天賽程，最終台灣隊順利拿下關門的第3點，確定續留世界一級，賽後台灣隊成員與球迷合影留念。中央社
台維斯盃世界一級升降賽由台灣隊與黎巴嫩進行5戰3勝制的對決，8日在台北市網球中心進行第2天賽程，最終台灣隊順利拿下關門的第3點，確定續留世界一級，賽後台灣隊成員與球迷合影留念。中央社

吳東霖 台維斯盃 謝政鵬
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TPBL／梅克破紀錄48分白忙一場 國王飛米絕殺跳投逆轉戰神

網球／吳東霖台維斯盃先馳得點 台灣首日戰平黎巴嫩

網球／台維斯盃對黎巴嫩扛首點單打 吳東霖：義不容辭 

網球／職業生涯屢遭網友重批 詹詠然高情商感謝大家關心網球

相關新聞

冬奧／中華奧會新主席為後勤把關 蔡家福：讓選手安心參賽

米蘭冬奧已點燃戰火，本次賽事賽場分散，代表團團長、中華奧會主席蔡家福7日與副主席兼代表團醫療長張煥禎，以及奧會秘書長徐孝...

網球／吳東霖台維斯盃完美收尾 中華退黎巴嫩保世界一級

台維斯盃世界一級升降賽，手握主場優勢的中華隊今天靠著第4點單打吳東霖以6比3、6比4完美收尾，終場以3比1提前擊敗黎巴嫩...

冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊

米蘭科爾蒂納冬季奧運單板滑雪大跳台決賽，亞洲選手包辦前3名，美國媒體NBC評論員理查茲（Todd Richards）竟在...

冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

21歲單板滑雪好手木村葵來，今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子大跳台項目奪金，成為日本代表團在本屆賽事首面金牌紀錄；木村是美...

冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

6日晚間在米蘭聖西羅體育場(San Siro Stadium)盛大舉行的冬奧開幕式上，全場觀眾以陣陣歡呼熱情歡迎美國代表...

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台

2026冬季奧運甫登場就成為各項議題發聲的舞台：開幕首日就有約有1萬人走上米蘭街頭，抗議高昂房價、環境議題、奧運花費，履...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。