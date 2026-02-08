快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
冬季奧運單板滑雪大跳台木村葵來(中)、木俁椋真(左)包辦金牌和銀牌，中國大陸隊蘇翊鳴獲得銅牌 新通社
冬季奧運單板滑雪大跳台木村葵來(中)、木俁椋真(左)包辦金牌和銀牌，中國大陸隊蘇翊鳴獲得銅牌 新通社

米蘭科爾蒂納冬季奧運單板滑雪大跳台決賽，亞洲選手包辦前3名，美國媒體NBC評論員理查茲（Todd Richards）竟在轉播中形容「真的很無聊」，他隨後在社群媒體上解釋，並對直播失誤道歉。

日本兩名好手木村葵來、木俁椋真包辦金牌和銀牌，中國大陸隊蘇翊鳴獲得銅牌，也是大陸在本屆冬奧首面獎牌，選手出身的理查茲在這場決賽結束後說：「無聊！真的無聊！資格賽精彩多了。」

理查茲本來以為比賽轉播已結束，這種說法原封不動播出後，立刻引發爭議，被「今日美國」在內的多家媒體報導；理查茲也發現「代誌大條」，他表示，無意批評運動員，很多選手在決賽摔倒，而且所有人都重複相同動作，本意是想表達決賽內容不如資格賽精彩的失望之情。

日本在本屆冬運已有1金1銀1銅，丸山希在跳台滑雪女子個人普通跳台項目奪銅，成為日本首面獎牌得主，木村則是首金，日本暫時和地主義大利、挪威在大會獎排榜並列領先。

木村葵來。 美聯社
木村葵來。 美聯社

冬奧
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

冬奧／Uber推雪地摩托車觀光之旅 首批預約秒殺

義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

相關新聞

冬奧／中華奧會新主席為後勤把關 蔡家福：讓選手安心參賽

米蘭冬奧已點燃戰火，本次賽事賽場分散，代表團團長、中華奧會主席蔡家福7日與副主席兼代表團醫療長張煥禎，以及奧會秘書長徐孝...

網球／吳東霖台維斯盃完美收尾 中華退黎巴嫩保世界一級

台維斯盃世界一級升降賽，手握主場優勢的中華隊今天靠著第4點單打吳東霖以6比3、6比4完美收尾，終場以3比1提前擊敗黎巴嫩...

冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊

米蘭科爾蒂納冬季奧運單板滑雪大跳台決賽，亞洲選手包辦前3名，美國媒體NBC評論員理查茲（Todd Richards）竟在...

冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

21歲單板滑雪好手木村葵來，今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子大跳台項目奪金，成為日本代表團在本屆賽事首面金牌紀錄；木村是美...

冬奧／副總統范斯出席開幕式 現場觀眾噓爆

6日晚間在米蘭聖西羅體育場(San Siro Stadium)盛大舉行的冬奧開幕式上，全場觀眾以陣陣歡呼熱情歡迎美國代表...

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台

2026冬季奧運甫登場就成為各項議題發聲的舞台：開幕首日就有約有1萬人走上米蘭街頭，抗議高昂房價、環境議題、奧運花費，履...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。