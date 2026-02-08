冬奧／亞洲包辦單板滑雪大跳台前3名 美籍評論員竟說決賽無聊
米蘭科爾蒂納冬季奧運單板滑雪大跳台決賽，亞洲選手包辦前3名，美國媒體NBC評論員理查茲（Todd Richards）竟在轉播中形容「真的很無聊」，他隨後在社群媒體上解釋，並對直播失誤道歉。
日本兩名好手木村葵來、木俁椋真包辦金牌和銀牌，中國大陸隊蘇翊鳴獲得銅牌，也是大陸在本屆冬奧首面獎牌，選手出身的理查茲在這場決賽結束後說：「無聊！真的無聊！資格賽精彩多了。」
理查茲本來以為比賽轉播已結束，這種說法原封不動播出後，立刻引發爭議，被「今日美國」在內的多家媒體報導；理查茲也發現「代誌大條」，他表示，無意批評運動員，很多選手在決賽摔倒，而且所有人都重複相同動作，本意是想表達決賽內容不如資格賽精彩的失望之情。
日本在本屆冬運已有1金1銀1銅，丸山希在跳台滑雪女子個人普通跳台項目奪銅，成為日本首面獎牌得主，木村則是首金，日本暫時和地主義大利、挪威在大會獎排榜並列領先。
