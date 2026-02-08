冬奧／木村葵來「貝茲頭」奪日本首金 受到大谷激勵每天睡8小時

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
21歲單板滑雪好手木村葵來，今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子大跳台項目奪金，成為日本代表團在本屆賽事首面金牌紀錄；木村是美國職棒道奇隊球迷，非常欣賞大谷翔平，他說：「大谷的一切都令人驚嘆。」

木村出身日本岡山市、身高166公分，從4歲開始參加比賽，受到2014年索契冬奧單板滑雪項目的啟發，國中一年級開始認真練習，生涯首次參加奧運就抱回金牌；日本在這個項目包辦前兩名，也是史上首次在男子大跳台項目摘下獎牌。

木村表示，平常會收看道奇直播賽事，並在閱讀一些關於大谷重視睡眠的文章後，更加堅定決心，「我也要好好努力，每天至少睡8個小時。」

木村今天頂著小平頭亮相，吸引眾人目光，日本媒體「報知體育」指出，他在本賽季克服傷病後，決定換個新造型參加奧運，模仿道奇球星貝茲（Mookie Betts）的髮型，首次把頭髮剪得剩不到一公分。

