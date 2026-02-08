雲林「動吃懂吃」美食路跑將登場 1公里1補給站用雙腳認識台灣味
顛覆路跑想像，標榜突破BMI「動吃懂吃」的環遊世界之台灣小吃篇，將把運動變好吃、把美食變健康，今天由中華民國商業合作發展協會宣佈這場集雲林烤蝦、神級滷肉飯等在地優食材的美食路跑，將於3月21日在崙背鄉千巧谷牛樂園牧場熱鬧開跑，活動主打全台首創「1公里1補給站」美食型路跑，讓跑者用雙腳認識台灣在地食材與產業，歡迎報名。
中華民國商業合作發展協會今天在記者會場上展示多項台灣優質美食的食材，包括陞煇優質豬肉料理、鮮甜的「段泰國蝦」、海中寶海味料理、崙背李排骨酥經典台式滋味及玉山碾米帶來的台灣好米香氣、九嬸婆湯包水餃、神級滷肉飯等22家食品企業和美食館提供各式料理。現場香氣四溢，展現這場「邊跑邊吃、吃懂台灣」的路跑核心精神。
崙背鄉長李泓儀、議員洪如萍及眾多在地跑者一起熱鬧代言。理事長曾俊凱希望透過這場食宣傳顛覆大家對路跑的想像，他說，路跑不應只是競速，也可以是一種生活的展現。透過「動吃懂吃」傳達吃不是罪惡而是選擇；運動不是折磨，而是享受，希望透過全台獨創一公里一補給站的路跑，把地方產業帶到全國甚至國際，讓世界看見台灣美食實力。
他說，這是一場結合健康運動的食農教育，整條路線打造成移動式的美食產業廊道。透過雙腳踩過的每一公里，跑者不只是完成自我挑戰，更體驗一場結合地方產業、文化與飲食教育的深度旅程。
除補給站亮點十足，還加贈紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與紀念獎牌等多項實用好物，讓跑者不只吃得開心、跑得盡興，也能把美食回憶帶回家。歡迎大家踴躍報名。詳細報名資訊請上：https://www.focusline.com.tw/260314GU。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。