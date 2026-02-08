妮妮鼓勵年輕選手 勇闖海外

「年輕選手好像都不太敢去外面闖，將台灣視為一個舒適的家…」曾雅妮舉自己十二歲立下「世界第一」目標為例，深知只有美國這條路才能達成這個頂級目標，由衷建議台灣年輕選手多往外面跑，去日本、南韓、美國看看。

十八歲，赴美挑戰時抱持「Go Big or Go Home」決心，她告訴自己，一次就要考上美國巡迴賽。那時，沒多少贊助商，幾乎靠家人支持和自己的決心在拚，當年或許只是夢，但專注、目標明確、執行力，成了她能成功的關鍵。

曾雅妮認為，年輕選手必須透過與世界頂尖球員交手，才能看見自己的不足，也才能更認識自己、更認清自己需要什麼，「你如不出去，永遠不知道外面的世界。」她說，面對更高強度的舞台的確比較困難，但年輕不就是要勇於挑戰嗎？

曾雅妮特別強調職業賽資格賽「Q-School」的重要。她說，有些有實力的選手並未將資格賽當作年度最重要目標，而是將它視為「一場比賽」，但一年只有一次機會的比賽，年輕選手應視為今年最重要目標，真正把它當作一場比賽，畢竟這是張通往世界頂級舞台的關鍵門票。

針對年輕選手普遍會面臨自我質疑、低潮和無法走出來的困境，曾雅妮給出忠告。她說，她最難熬的時候，只能靠自己，因此建議在還沒進入最糟糕的狀態前就開始調整，更重要的是，可以在狀況良好時選擇嘗試別的，「但不應在最不好的狀況下選擇放棄、逃避」。

曾雅妮建議年輕選手要學會察覺自己的感受，「你可以察覺自己的需求，就不會栽得那麼深」。另外，要適當釋放壓力並肯定自己，不需要別人肯定，自己可常常稱讚自己很棒，最好不定期花時間與自己內心對談，偶爾靜一下心傾聽內心聲音，不要脆弱；熱愛自己喜歡的事，不要讓後悔成為人生主旋律。