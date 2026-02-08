聽新聞
戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
登上球后 二○一一年曾雅妮在澳洲女子名人賽奪冠，登上球后寶座。中央社
登上球后 二○一一年曾雅妮在澳洲女子名人賽奪冠，登上球后寶座。中央社

37年起伏人生

她，廿一歲登上高爾夫球后；穩居后座一○九周，連不玩高爾夫的國人都被她圈粉。她，從世界之巔跌落幽暗谷底十一年，從看到球袋全身發抖到再捧金盃。她，卅七年起伏人生承載撼動人心的故事。

她的名字叫曾雅妮

第十八洞果嶺，小白球靜靜躺在距離洞口約一公尺的草皮上；成績板上顯示仍領先第二名三桿，前球后曾雅妮內心嘀咕「這是真的嗎？」她小心翼翼推桿，咚一聲，小白球應聲入洞，「原來，這就是冠軍的感覺；那一剎那，我對自己沒有放棄感到驕傲」。

卅七歲的曾雅妮，國小時期就嶄露高爾夫球天分，曾與時任總統李登輝夫婦同場揮桿，也曾獲推薦在名將老虎伍茲來台參賽時接受短暫指導。她十二歲奪得亞青盃冠軍，十五歲時在美國公共球場業餘女子錦標賽決賽擊敗被稱為「高球女神童」的韓裔美籍選手魏聖美一戰成名，被美國媒體形容「完成一項大顛覆」，從此不再默默無聞。

幼年練球 曾雅妮五歲接觸高球，八歲接受專業教練訓練並展露天賦。圖／曾雅妮團隊提供
幼年練球 曾雅妮五歲接觸高球，八歲接受專業教練訓練並展露天賦。圖／曾雅妮團隊提供

2011年登頂 微笑球后陷入低潮

二○○七年，十八歲的曾雅妮依規畫轉為職業選手，隔年贏得四大滿貫賽之一的女子美國巡迴錦標賽金杯、獲得美國女子職業高爾夫球協會LPGA的年度最佳新人獎，之後幾年表現愈來愈好，二○一一年積分排名世界第一。不過，隔年四月她陷入低潮，占據后座一○九周後，於二○一三年三月十八日交出后冠。

「微笑球后」妮妮狀態不佳，不到一個月世界排名就掉到第三，雖然全台球迷集氣希望她再度封后，她也在二○一四年台灣台豐公開賽拿下暌違廿二個月的冠軍，但卻曇花一現，隨即進入低潮，世界排名直直落。

去年十月底，「二○二五緯創女子公開賽」在桃園揚昇高爾夫俱樂部舉行，廿多個國家、世界前百頂尖女將齊聚；前一年獲得亞軍的台灣選手侯羽桑、「美巡一姐」錢佩芸是眾人注目的焦點，但已連續卅二場LPGA遭淘汰、兩度進行髖關節手術的曾雅妮，因改造揮桿動作、換成左手推桿，也引來關注。最終，她以兩天低於標準桿十四桿的一三○桿拿下冠軍，世界排名從七九三大幅躍升至二五九。

「就像天氣陰晴不定，剛出門就因天氣不佳而折返，接著進入等待；我一直這樣等待，等待好久。」曾雅妮用這句話描述她從巔峰跌落谷底再掙扎奮起的漫長歲月。她說，推桿前看到成績板還覺得是真的嗎？不會是假的吧？因為這個最後時刻，不知已在腦海中幻想了多少次，當推桿入洞，難以置信的感覺甚至超越了狂喜。

漫長等待 不知怎麼熬過來的

「這一切又似乎來得好快；我真不知過去十一年是怎麼走過的，致詞內容在腦海中一改再改，但真正上了頒獎台致詞，我卻一句話也講不出來，甚至不知要從哪個階段開始講起。」曾雅妮在「等待好久」與「來得好快」矛盾情緒中，淚灑頒獎台。她致電父親分享喜悅，當父親接起電話，她又哭了。

一路堅持 奪冠那周不斷流淚

淚水，是曾雅妮給自己最真實的釋放。她坦言，奪冠後那周不斷流淚，不僅為自己，也因親友家人傳來簡訊，尤其是跟著她十幾年，每場必到卻始終沒看到她贏球的球迷，讓她深刻體會「一路堅持、沒有放棄，才有辦法重新站上舞台」。

曾雅妮形容這座冠軍杯帶給她的喜悅和榮譽更勝於「世界第一」成就，因為這是戰勝十多年低潮及最深處那個相信「我還有辦法再贏冠軍」的回報。她說，不要放棄夢想，不論這個夢想大或小，重要的是不要忘了看見自己的好。

妮妮鼓勵年輕選手 勇闖海外

「年輕選手好像都不太敢去外面闖，將台灣視為一個舒適的家…」曾雅妮舉自己十二歲立下「世界第一」目標為例，深知只有美國這條路...

低潮掙扎 曾雅妮一度看到球袋就發抖

「那段時間，我看到球袋就全身發抖，眼淚開始流；我把自己關在房裡，每天以淚洗面，無法控制自己的腦袋，身體也彷彿不是自己的，...

戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

