冬奧／男子滑降賽24歲瑞士好手奪冠 摘米蘭冬奧首金

中央社／ 義大利波密歐7日綜合外電報導
24歲瑞士好手范奧曼在冬奧男子滑降賽奪冠，摘本場賽事首面金牌。圖／路透社
2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（Milano Cortina WinterOlympics）如火如荼行中，24歲瑞士好手范奧曼今天在男子滑降賽奪冠，摘本場賽事首面金牌。

法新社報導，范奧曼（Franjo von Allmen）在充滿挑戰的斯蒂維奧（Stelvio）賽道以時速高達145公里驚人速度滑降，最終以1分51秒61成績奪冠。

范奧曼在2025年世界高山滑雪錦標賽（Saalbach2025）男子滑降賽摘冠。

范奧曼率先衝過終點，分別以0.20秒和0.50秒領先義大利選手佛蘭索尼（Giovanni Franzoni）和巴里斯（Dominik Paris），使地主隊義大利摘金夢落空。

賽前外界看好的瑞士名將奧德馬特（MarcoOdermatt）位居第四。

范奧曼賽後受訪表示：「我的祕訣就是享受滑雪！今天早上我非常放鬆，並設法維持訓練時的良好狀態，享受滑雪的樂趣。」

