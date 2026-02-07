聽新聞
0:00 / 0:00
田徑／亞洲室內錦標賽 「短跑甜心」廖晏均60公尺兩破全國紀錄摘銀
在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽，今天晚間上演女子60公尺決賽，在預賽就打破全國紀錄的「短跑甜心」廖晏均，晚間的決賽衝出7秒30的佳績再度刷新全國紀錄，並拿下銀牌。
廖晏均今天在女子60公尺預賽就跑出所有選手最佳的7秒31，不僅順利晉級決賽，更打破由「風速女王」王惠珍保持了31年的女子室內60公尺全國紀錄7秒37。
而晚間登場的決賽，廖晏均更是與中國大陸選手許佳璐一路競速，最終許佳璐以7秒28率先抵達終點摘金，至於廖晏均則是以7秒30居次奪下銀牌，並且再一次刷新自己所保持的全國紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。