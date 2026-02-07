田徑／亞洲室內錦標賽 「短跑甜心」廖晏均60公尺兩破全國紀錄摘銀

在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽，今天晚間上演女子60公尺決賽，在預賽就打破全國紀錄的「短跑甜心」廖晏均，晚間的決賽衝出7秒30的佳績再度刷新全國紀錄，並拿下銀牌。

廖晏均今天在女子60公尺預賽就跑出所有選手最佳的7秒31，不僅順利晉級決賽，更打破由「風速女王」王惠珍保持了31年的女子室內60公尺全國紀錄7秒37。

而晚間登場的決賽，廖晏均更是與中國大陸選手許佳璐一路競速，最終許佳璐以7秒28率先抵達終點摘金，至於廖晏均則是以7秒30居次奪下銀牌，並且再一次刷新自己所保持的全國紀錄。