聽新聞
0:00 / 0:00

低潮掙扎 曾雅妮一度看到球袋就發抖

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導

「那段時間，我看到球袋就全身發抖，眼淚開始流；我把自己關在房裡，每天以淚洗面，無法控制自己的腦袋，身體也彷彿不是自己的，我宣稱是腰傷，並且向LPGA請假，但我知道是心理受傷。」曾雅妮侃侃而談從巔峰摔落谷底的遭遇，令人鼻酸。

自覺技術不穩 導致惡性循環

那段時間發生什麼事？一切的開端又是什麼？這兩個問題是曾雅妮近十年來最常被問到的問題。她說，並非單純心態問題，而是由一個「惡性的循環」導致，問題起點是自覺技術不穩，在世界第一位置即將不保前，她察覺到自己揮桿，特別是一號木桿開球，出現不穩定和害怕的感覺。

「我一直沒看到自己的好，其實應該別人來學我才對。」曾雅妮坦言，對自己的不完美無法容忍，加上外界對世界第一的無限放大檢視，壓得她喘不過氣。喜怒哀樂都來自打球，「打得超爛，生活自然開心不了，我很想追求完美，但根本是不可能的事」。

當她連裝著球袋的旅行袋都無法打開、刪掉所有與高爾夫球相關的社交媒體時，家人和經紀人決定帶她回台灣尋求精神科醫生專業治療。她服用藥物，暫時消除傷害自己的念頭，但整個人卻變得「有點呆滯」，每天在放空。

回台尋求治療 內觀走出困境

藥物治療只是第一步，真正讓她走出困境的是選擇了「內觀」修行，她意識到「這好像不是我自己，我明明就是很樂觀的人，怎麼會變成這樣」，所以她想要改變。她說，第一次內觀，前五天都在哭，哭完後覺得「好像放下很多」，最重要的是「原諒自己」。

不過，當曾雅妮準備好了後，命運卻給了「身體受傷」另道考驗；髖關節長期處於高壓並過度使用，醫生告知不開刀就無法再贏比賽，「那不行，我選擇開刀。」四年動兩次手術。

過去的曾雅妮「捨不得休息」，總覺得要在球場上把狀態找回來，根本不知道「休息是為了走更長的路」，因身體受傷「被迫休息」，也讓她有機會好好跟自己相處、給自己時間沉澱。

現在的曾雅妮，不再是追求「九宮格」完美的高壓球后，她將家人、朋友、廠商、媒體都納入自己「人生九宮格」，認為這些是讓她打好球的一部分，學會了區分生活與比賽壓力，並用更平靜的心態去面對一切。暌違十一年的冠軍，是她的勝利，更是她獻給每位在黑暗中掙扎，卻仍能相信光芒的人。

曾雅妮 高爾夫 LPGA
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

高球／曾雅妮任國華City Hub推廣大使 副董何麗純宣布首創會員新制

中榮嘉義分院推正前開髖關節手術 75歲婦術後當天即可下床

相關新聞

田徑／亞洲室內錦標賽 「短跑甜心」廖晏均60公尺兩破全國紀錄摘銀

在中國大陸天津舉行的亞洲田徑室內錦標賽，今天晚間上演女子60公尺決賽，在預賽就打破全國紀錄的「短跑甜心」廖晏均，晚間的決...

妮妮鼓勵年輕選手 勇闖海外

「年輕選手好像都不太敢去外面闖，將台灣視為一個舒適的家…」曾雅妮舉自己十二歲立下「世界第一」目標為例，深知只有美國這條路...

低潮掙扎 曾雅妮一度看到球袋就發抖

「那段時間，我看到球袋就全身發抖，眼淚開始流；我把自己關在房裡，每天以淚洗面，無法控制自己的腦袋，身體也彷彿不是自己的，...

戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

發刊詞

廣角鏡／米蘭冬奧開幕 我代表團入場

第廿五屆冬季奧運六日（台灣時間七日）在義大利米蘭及科爾蒂納等四個賽區正式揭幕。我國以英文字母Ｔ排在第八十一順位進場，在義...

冬奧／男子滑降賽24歲瑞士好手奪冠 摘米蘭冬奧首金

2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（Milano Cortina WinterOlympics）如火如荼行中，24歲瑞士好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。