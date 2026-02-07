田徑／廖晏均室內60公尺7秒31 破「風速女王」王惠珍31年紀錄

2026亞洲室內田徑錦標賽今天進行第二天賽程，在首日我國「風速王」陳玟溥在男子60公尺兩破全國紀錄摘銀後，今天登場的女子60公尺預賽，廖晏均跑出7秒31，改寫「風速女王」王惠珍在1995年西班牙巴塞隆納世界室內田徑錦標賽所創下的全國紀錄7秒37。

亞洲室內田徑錦標賽我國今年共派出5位選手參賽，在首日陳玟溥就率先以6秒61、6秒60，兩度打破高懸38年，由鄭新福所保持的男子室內60公尺全國紀錄並奪下銀牌後，今天廖晏均也刷新女子紀錄。

廖晏均今天在女子60公尺預賽被分在第3組第8道出賽，最終她以預賽所有選手最佳的7秒31率先抵達終點順利晉級，也打破王惠珍保持了31年的全國紀錄7秒37，成為新全國紀錄保持人，晚間廖晏均也將在決賽繼續登場拚牌。