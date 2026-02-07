網球／吳東霖台維斯盃先馳得點 台灣首日戰平黎巴嫩

台維斯盃世界一級升降賽今天登場，手握主場優勢的台灣隊對戰黎巴嫩，在首點吳東霖繳出絕佳狀態下先馳得點，可惜黃琮豪未能延續氣勢，讓雙方暫居1比1平手。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，台灣隊今年從世界一級升降賽出發，今天於主場台北市網球中心與黎巴嫩正面交鋒，進行5戰3勝制的對決，目標保住世界一級的資格，持續爭取參加總決賽的機會。

扛下首點單打重任的吳東霖，面對黎巴嫩選手哈比（Hady Habib）展現壓制力，輕鬆以6比3、6比2幫助台灣隊先馳得點，不過負責第2點單打的黃琮豪多次錯失臨門一腳的機會，終場以2個4比6不敵哈山（Benjamin Hassan），讓雙方打完前兩點形成1比1平手。

吳東霖賽後接受媒體聯訪時表示，賽前已經做足準備功課，只是對手這次來勢洶洶，直到今天早上還在看影片研究應對策略，很開心此役發球有限制到對手並提到這次雖然少了曾俊欣、許育修等好手，不過陣容依舊完整，搭配具備豐富經驗的教練楊宗樺，整體團隊氣氛很好。

過往以雙打為主的黃琮豪，預計明天第3點雙打將與資深國手謝政鵬搭檔，期望幫助台灣隊取得聽牌優勢，他自認體能狀態沒有問題，並提到謝政鵬無論雙打經驗、戰術都很好，因此兩人將全力以赴搶勝，接著再交由第4點單打的吳東霖替比賽收尾。