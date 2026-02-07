亞洲盃桌球賽／19歲張佑安力退香港名將 台灣唯一晉8強

亞洲盃桌球賽今天在中國海口進行男、女組16強淘汰賽，台灣19歲新秀張佑安，以11比9、11比6、11比9擊退香港名將黃鎮廷，成為台灣唯一晉級8強的好手。

2026年亞洲盃桌球賽經過3天分組預賽，台灣共有男單張佑安、郭冠宏，女單葉伊恬晉級今天開打的16強單淘汰賽。

世界排名第106名、年僅19歲的張佑安，面對世界排名第46名、34歲的香港名將黃鎮廷，表現絲毫不畏懼，首局雖曾落後3分，但張佑安靠著出色的反手拍，在比賽中段連得5分，順利先以11比9收下首局。

第2局更是壓著對手打，僅用不到7分鐘就順利連下2局；關鍵第3局，2人都互有領先，最大差距僅2分，但張佑安在關鍵時刻還是穩定發揮，絲毫不怯場，如願直落3過關，拿下2對戰首勝。

香港好手黃鎮廷生涯和杜凱琹搭檔拿過4面世錦賽混雙銅牌，亞錦賽也拿過1銀4銅，最高世界排名曾到第6名。

另一場男單賽事，我國年僅17歲小將郭冠宏，和世界排名第26名的日籍好手宇田幸矢鏖戰5局，才以7比11、14比12、10比12、11比7、6比11在搶尾局落敗遭到淘汰。

至於女單唯一晉級淘汰賽、年僅18歲的葉伊恬籤運不佳，首場比賽就對上日本名將張本美和，僅鏖戰21分鐘，且3局都不曾取得領先過，最終就以3比11、7比11、5比11落敗。

今天晚上繼續進行8強賽事，根據官網籤表，張佑安將迎戰宇田幸矢，力拚4強門票，2人過往沒有交手紀錄。