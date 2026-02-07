快訊

沒搶到票別慌！鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場 這天開搶

越冷越追！「4大星座」天生反骨魅力強 讓人難以抗拒

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

羽球／亞洲團體錦標賽遭中國大陸直落3 我國女團仍奪隊史首面銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林湘緹。 新華社
林湘緹。 新華社

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，我國女團在昨天對決日本上演輸2贏3大逆轉的戲碼晉級4強後，已刷新隊史最佳成績，儘管今天4強賽對上地主中國大陸以直落3敗下陣來，但仍是拿下隊史首面銅牌。

我國女團過去在亞洲團體錦標賽多次在8強賽止步，不過今年由宋祐媗、宋碩芸、邱品蒨、許玟琪、林湘緹、許尹鏸、許雅晴、楊景惇、林芝昀、張淨惠攜手出征也改寫紀錄。

在昨天8強賽中華隊上演輸2贏3的逆轉戲碼擊敗日本後，隊史首度挺進到4強賽，至少銅牌保底，而今天面對地主大陸隊，中華隊在前三點賽事中也分別派出女單邱品蒨、女雙許雅晴／宋祐媗、女單林湘緹出賽。

在首點的單打賽事，邱品蒨對上高昉潔就上演三局激戰，最終邱品蒨在先拿下第一局後，後兩局遭到對手那轉，以21：18、17：21、16：21敗下陣來，第二點雙打則是由許雅晴／宋祐媗出戰前年巴黎奧運女雙金牌賈一凡與她的搭擋張殊賢，最終以11：21、7：21敗下陣來。

第三點中華隊則是派上林湘緹力拚延長戰線，面對年僅19歲的徐文婧，林湘緹同樣在先拿下首局後，最終3局苦戰遭到逆轉，以21：16、10：21、13：21敗下陣來，中華隊也以0：3敗下陣來，以銅牌成績作收。

邱品蒨 中華隊 林湘緹
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

羽球／僅靠王子維拿1點 亞團羽球賽我國止步8強

三立尾牙狂撒紅包雨！主播「變身女團嗨跳K-POP組曲」全場嗨翻

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

經典賽／最熟悉日式野球！ 日媒評中華隊是「小組賽頭號勁敵」

相關新聞

羽球／亞洲團體錦標賽遭中國大陸直落3 我國女團仍奪隊史首面銅牌

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，我國女團在昨天對決日本上演輸2贏3大逆轉的戲碼晉級4強後，已刷新隊史最佳成績，儘...

自由車／杜志濠公路自由車亞錦賽奪銅 名古屋亞運門票到手

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲公路自由車錦標賽，台灣好手杜志濠在男子菁英組計時項目，以37分31秒的成績奪下銅牌，也順利拿下名...

冬奧／開幕式米蘭四地盛大登場 政治緊張氣氛浮現

義大利今天舉辦一場華麗且色彩繽紛的開幕典禮，為米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano Cortina Winter Olym...

冬奧／開幕式四地同步進行 林欣蓉、李宇翔掌旗率我國代表團進場

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在當地時間6日晚間正式開幕。我國代表團以字母「T」排序在第81順位進場，由女子雪車選手林欣蓉...

擊劍／男子銳劍世界盃 台灣小將李讓連2站世界賽均晉級正賽

2月5日至7日於德國海登海姆（Heidenheim）舉行的男子銳劍世界盃，在5日個人賽吸引了373名來自世界各地知名選手參賽。 中華台北亞運培訓隊李讓、葛屹盧、徐敬文及選手吳祥慶均參賽，首日外圍賽分

羽球／僅靠王子維拿1點 亞團羽球賽我國止步8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，今天進行的男子團體8強賽，我國代表隊面對地主中國，僅靠男單王子維取得1點，最終以1比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。