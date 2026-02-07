羽球／亞洲團體錦標賽遭中國大陸直落3 我國女團仍奪隊史首面銅牌

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，我國女團在昨天對決日本上演輸2贏3大逆轉的戲碼晉級4強後，已刷新隊史最佳成績，儘管今天4強賽對上地主中國大陸以直落3敗下陣來，但仍是拿下隊史首面銅牌。

我國女團過去在亞洲團體錦標賽多次在8強賽止步，不過今年由宋祐媗、宋碩芸、邱品蒨、許玟琪、林湘緹、許尹鏸、許雅晴、楊景惇、林芝昀、張淨惠攜手出征也改寫紀錄。

在昨天8強賽中華隊上演輸2贏3的逆轉戲碼擊敗日本後，隊史首度挺進到4強賽，至少銅牌保底，而今天面對地主大陸隊，中華隊在前三點賽事中也分別派出女單邱品蒨、女雙許雅晴／宋祐媗、女單林湘緹出賽。

在首點的單打賽事，邱品蒨對上高昉潔就上演三局激戰，最終邱品蒨在先拿下第一局後，後兩局遭到對手那轉，以21：18、17：21、16：21敗下陣來，第二點雙打則是由許雅晴／宋祐媗出戰前年巴黎奧運女雙金牌賈一凡與她的搭擋張殊賢，最終以11：21、7：21敗下陣來。

第三點中華隊則是派上林湘緹力拚延長戰線，面對年僅19歲的徐文婧，林湘緹同樣在先拿下首局後，最終3局苦戰遭到逆轉，以21：16、10：21、13：21敗下陣來，中華隊也以0：3敗下陣來，以銅牌成績作收。