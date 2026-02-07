自由車／杜志濠公路自由車亞錦賽奪銅 名古屋亞運門票到手

快訊

中央社／ 台北7日電
杜志濠。資料照
杜志濠。資料照

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲公路自由車錦標賽，台灣好手杜志濠在男子菁英組計時項目，以37分31秒的成績奪下銅牌，也順利拿下名古屋亞運的參賽門票。

杜志濠在全長31公里的亞洲公路自由車錦標賽男子菁英組計時項目，以平均時速49.6公里狂飆，最終獲得銅牌；金、銀牌分別都由哈薩克名將費多羅夫（Yevgeniy Fedorov）和維諾庫羅夫（NicolasVinokurov）獲得。

杜志濠在接受主辦單位訪問時表示，「賽前我大概把賽道分成3等分，首先是4.5公里的順風段，然後是15公里的側、逆風和微上坡路段，最後11公里是折返後的側、順風路段，合計31公里雖短但一點也不輕鬆。」

杜志濠表示，「今天我開賽花了一點時間才進入狀況，側、逆風那段騎得比較保守，最後的側、順風段才火力全開，末段的均速落在60到65公里左右，這種迴轉數的落差也是不小的考驗。」

除了在亞錦賽奪銅，更重要是拿到名古屋亞運門票，杜志濠表示，「奪牌當然是非常開心，對我來說，拿到門票是完成一項階段性任務，在亞運會拿下獎牌才是我的終極目標。」

這也是杜志濠繼2019年的U23計時賽銀牌，以及2023年的菁英組計時賽銀牌後，生涯第3度在亞錦賽拿下獎牌。

亞運 自由車
