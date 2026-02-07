冬奧／開幕式米蘭四地盛大登場 政治緊張氣氛浮現

義大利今天舉辦一場華麗且色彩繽紛的開幕典禮，為米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano Cortina Winter Olympics）揭開序幕。開幕式讚頌義大利的歷史、藝術與時尚，但現場觀眾的反應也讓全球政治緊張情勢浮上檯面。

路透社報導，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）的主要活動中正式宣布冬季奧運開幕。這場前所未見的盛會同時與400多公里外、位於多羅邁特山脈（Dolomites）的共同主辦城市柯蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo）連線。

米蘭冬季奧運開幕式。 美聯社

美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）也現身具代表性的聖西羅球場，一同觀賞這場名為「和諧」（Armonia）、長達3個半小時的表演。范斯曾對歐洲持強烈批評立場，當他揮舞美國國旗的畫面出現在大螢幕上時，現場歡眾發出噓聲。

大會宣布以色列代表隊進場時，米蘭場內震耳的配樂聲中也傳出零星噓聲，但在柯蒂納會場則是響起歡呼聲。以色列本屆派出10名運動員參賽。烏克蘭由5名選手組成的代表隊進場時，在米蘭獲得現場熱烈歡呼。

米蘭冬季奧運開幕式。 美聯社

國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）表示，奧運應該是把人們凝聚在一起。她說：「讓這屆奧運成為一場慶典，讚頌讓我們團結在一起的事物，以及讓我們成為人類的特質。」

她又說：「這就是奧運的魔力所在：激勵我們所有人共同努力，展現出自己最好的一面。」

這屆冬奧是首次有兩座奧運聖火台同時點燃並持續燃燒，一座是位於米蘭的和平之門（Arco dellaPace），另一座是位於柯蒂納的迪博納廣場（PiazzaDibona）。

義大利兩位最成功的高山滑雪選手董巴（AlbertoTomba）與孔帕尼奧尼（Deborah Compagnoni），曾各自得過3面奧運金牌，他們負責在19世紀米蘭地標點燃聖火。

米蘭冬季奧運開幕式。 美聯社

義大利本屆奪金熱門戈賈（Sofia Goggia）則在柯蒂納點燃聖火。她在2018年冬季奧運成為首位贏得奧運滑降賽金牌的義大利女子選手。

美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）以獨特的開幕式為冬季奧運揭開序幕，獻唱了1950年代義大利歌曲Nel blu, dipinto di blu。這場表演結合兩座共同主辦城市的元素，力求展現都會與山區生活的面貌。

美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉以獨特的開幕式為冬季奧運揭開序幕。 美聯社

84歲的義大利總統馬達雷拉透過預錄影片向觀眾致意，他在影片中搭乘米蘭歷史悠久的電車穿越市區。

開幕典禮還包括向已故義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）致敬的環節。亞曼尼於去年9月與世長辭，享壽91歲，他生前以米蘭為創作基地。