擊劍／男子銳劍世界盃 台灣小將李讓連2站世界賽均晉級正賽
2月5日至7日於德國海登海姆（Heidenheim）舉行的男子銳劍世界盃，在5日個人賽吸引了373名來自世界各地知名選手參賽。
中華台北亞運培訓隊李讓、葛屹盧、徐敬文及選手吳祥慶均參賽，首日外圍賽分成51個小組，需要連過3關才能晉級到第二天的正賽。
我國小將李讓在上ㄧ站杜拜首次打入正賽後，本站打了近10個小時連贏加拿大、烏茲別克、烏克蘭選手順利出線，繼續晉級正賽。
第二日首戰與世界排名13的瑞士選手激戰，最終15:11不敵，但18歲的小將李讓慢慢展現沉穩的劍鋒與抗壓性，連續2站世界賽均能晉級正賽與世界名將對抗。
第三天7日中華台北亞培代表隊還有團體賽，ㄧ起為他們集氣加油。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。