擊劍／男子銳劍世界盃 台灣小將李讓連2站世界賽均晉級正賽

聯合新聞網／ 綜合報導
亞運培訓選手李讓本站晉級正賽最終第51名。達永開發-耀達建設提供
2月5日至7日於德國海登海姆（Heidenheim）舉行的男子銳劍世界盃，在5日個人賽吸引了373名來自世界各地知名選手參賽。

中華台北亞運培訓隊李讓、葛屹盧、徐敬文及選手吳祥慶均參賽，首日外圍賽分成51個小組，需要連過3關才能晉級到第二天的正賽。

我國小將李讓在上ㄧ站杜拜首次打入正賽後，本站打了近10個小時連贏加拿大、烏茲別克、烏克蘭選手順利出線，繼續晉級正賽。

第二日首戰與世界排名13的瑞士選手激戰，最終15:11不敵，但18歲的小將李讓慢慢展現沉穩的劍鋒與抗壓性，連續2站世界賽均能晉級正賽與世界名將對抗。

第三天7日中華台北亞培代表隊還有團體賽，ㄧ起為他們集氣加油。

第二天正賽李讓選手對戰瑞士選手。達永開發-耀達建設提供
