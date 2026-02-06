羽球／僅靠王子維拿1點 亞團羽球賽我國止步8強

在中國青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽，今天進行的男子團體8強賽，我國代表隊面對地主中國，僅靠男單王子維取得1點，最終以1比3敗北，仍無緣突破8強魔咒。

亞洲羽球團體錦標賽從2016年開辦，每2年舉辦1次，採男子團體、女子團體分別舉行，我國男子團體代表隊過往都沒能闖過8強門檻。

今天的8強單淘汰賽，首點男單、世界排名第11名的林俊易臨場狀態依舊不佳，面對世界排名第30名的王正行，以11比21、10比21落敗。

第2點男雙，我國推出李哲輝/楊博軒，面對中國2名年僅20歲的組合胡珂源/林祥毅，在鏖戰59分鐘後，仍以26比24、19比21、18比21遭逆轉，中華隊陷入0比2的劣勢。

第3點男單王子維，終於以21比16、21比18扳倒對手，替我國扳回1點。

來到關鍵第4點，我國由王齊麟/邱相榤迎戰中國新組合何濟霆/任翔宇。

中華組合首局受制於對手快速的平抽擋，幾乎一路挨打，很快就以11比21落敗；第2局雖先被對手取得20比17的3個賽末點，但中華組合連拿3分追平比數。

只可惜，最終中國組合還是靠著較佳的輪轉，迫使中華組合都處於被動下回球，只能以失誤收場，最終以20比22落敗。