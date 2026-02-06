網球／台維斯盃對黎巴嫩扛首點單打 吳東霖：義不容辭 

2026中黎台維斯盃世界一級升降賽今天舉行賽前抽籤記者會，雙方將於明後兩天在台北市網球中心進行五戰三勝制對決，中華代表隊將在主場迎戰來台踢館的黎巴嫩隊，全力力拚重返世界一級的關鍵戰役。經抽籤儀式後，中華隊首日單打將由吳東霖、黃琮豪率先登場。中華隊總教練楊宗樺呼籲球迷踴躍進場，為台灣選手加油助威。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年吸引世界頂尖男子好手披上國家隊戰袍、為國爭取榮譽。中華隊去年9月於世界一級賽事主場迎戰挪威，激戰至最後一點，最終以2：3惜敗，雖未能如願取勝，但高張力的賽事內容仍讓現場球迷熱血沸騰；今年台維斯盃中華隊從世界一級升降賽出發，全球26支隊伍將在兩天內決定勝負，勝者可保住世界一級資格並持續爭取參加總決賽的機會，落敗隊伍則將於9月降至世界二級賽事。

世界排名第28的中華隊，今年主場迎戰世界排名第51的黎巴嫩隊，雙方曾於2018年台維斯盃亞大區二級賽事交手，當時中華隊客場以2：3落敗；本次再度狹路相逢，別具意義，也期盼藉由主場優勢尋求復仇。本次賽事由楊宗樺擔任中華隊總教練，繼2023年台維斯盃世界一級升降賽後，再度領軍，將以多年國際賽征戰經驗，帶領中華隊挑戰佳績。

中華隊本次集結五位好手，陣容包括去年底於澳洲挑戰賽拿下單打亞軍、目前單打世界排名第373位的吳東霖，扛下本次陣中「一哥」重任；世界單打排名第490的「省話一哥」黃琮豪；曾於2018年對戰黎巴嫩的「世大運戰神」李冠毅。雙打方面，除雙打世界排名第161的黃琮豪外，還有曾高居雙打世界第62位、此次復出的資深好手謝政鵬，以豐富歷練為團隊注入穩定戰力；以及年輕好手陳彥丞，整體戰力包涵老中青三代。

中華隊總教練楊宗樺表示，「估計會是一場五五波的比賽，這幾天特別觀察他們來台後的練球狀況，兩名主力實力都相當突出，發球與正拍是他們的優勢。去年澳網還曾打敗過曾俊欣和中國大陸的布雲朝克特。他們的發球應該不好對付，我們在賽前也特別加強接發球訓練。」

過往以雙打為主的黃琮豪，今年要扛起兩天三點重任，記者上也曝光他的光頭造型。原來黃琮豪於1月完成12天補充役服役後，隨即備戰台維斯盃。他笑說：「整整12天連球拍都沒摸到，體能也只跑了30分鐘，最近有積極恢復手感，目前大概恢復到七成左右。」

在曾俊欣、許育修未參賽情況下，吳東霖再度扛起中華隊第一單打重任。他表示，「雖然去年同一時間我在布里斯本參賽拿下雙打亞軍，台維斯盃對我也有不小的影響，但協會詢問時，我完全沒有考慮就接受。過去在瓜地馬拉打台維斯盃時，我們只有3人，當時我們一致認為要團結，要先打出成績，這樣大家也會一起投入，環境也會慢慢變好，一路下來獲得了一些成功，而網協也提高獎金、增加教練團和後勤，整個環境和待遇也在進步，很多東西是自己去創造出來的，現在有這個機會，所以，我義不容辭。」