田徑／亞洲室內錦標賽 陳玟溥60公尺決賽再破全國紀錄摘銀
我國男子短跑「風速王」陳玟溥，今天在中國大陸天津舉行的第12屆亞洲室內田徑錦標賽，於男子60公尺預賽、準決賽和決賽，分別跑出6秒61、6秒61、6秒60的佳績，兩度刷新全國紀錄，並拿下銀牌。
去年全運會才兩度在超風速的情況下於男子100公尺賽事跑出9秒99與9秒95佳績，而贏得「風速王」稱號的陳玟溥，這次與我國另外4位選手一同前往天津參加第12屆亞洲室內田徑錦標賽。
在中午登場的男子60公尺預賽中，陳玟溥就跑出6秒61的預賽所有選手最佳成績，並且一舉打破由鄭新福在1988年2月11日於大阪舉行的國際室內田徑錦標賽所創下的6秒68全國紀錄。在傍晚的準決賽中，陳玟溥則是再跑出平自己全國紀錄的6秒61。
晚間登場的決賽，焦點則都放在陳玟溥與中國大陸選手鄧信銳間的競速，最終鄧信銳以6秒59險勝陳玟溥的6秒60摘金，陳玟溥雖然拿下銀牌，但也再度刷新自己所保持的全國紀錄。
