亞洲盃桌球賽／17歲郭冠宏力退印度對手 強勢晉16強

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽今天繼續各組最後1天預賽，台灣17歲男單小將郭冠宏，僅用20分鐘就以12比10、11比4、11比5擊敗印度的蘇拉瓦朱拉，順利以分組第2挺進16強。

被視為台灣桌壇超級新人的郭冠宏，2022年就以13歲又2個月成為台灣史上最年輕的成人國手，他目前在青少年世界排名男單第6，成人組的世界排名也高居第77名。

郭冠宏昨天在預賽第2戰對上世界第2的中國名將林詩棟，雖然輸球，但也從對方手上拿到1局，表現出初生之犢不畏虎的氣勢。

今天預賽最終戰，郭冠宏和印度球員蘇拉瓦朱拉（Snehit Suravajjula）力拚分組第2，首局郭冠宏以12比10拿下後，打垮對手士氣，後續輕鬆連拿2局，如願晉級16強。

19歲的張佑安則以11比7、11比3、9比11、13比11擊敗哈薩克好手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），同樣以分組第2名闖進16強。

女子組賽事，18歲的葉伊恬，在晉級生死戰，以3比2搶尾局擊敗世界排名第47的印度一姐巴特瑞（Manika Batra），順利以分組第2晉級16強，簡彤娟則以分組第3遭到淘汰。

亞洲盃桌球賽晚間賽事，台灣還有馮翊新、廖振珽，女子李昱諄、黃愉偼力拚16強門票。

今年亞洲盃，台灣參賽選手包括男子馮翊新、郭冠宏、張佑安、廖振珽，女子葉伊恬、簡彤娟、李昱諄、黃愉偼等。

預賽男、女都各分為8組、每組4人採循環賽制，最終取分組前2名晉級16強單淘汰賽。