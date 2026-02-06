快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

亞洲盃桌球賽／17歲郭冠宏力退印度對手 強勢晉16強

中央社／ 台北6日電
郭冠宏。圖／台南市體育局提供
郭冠宏。圖／台南市體育局提供

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽今天繼續各組最後1天預賽，台灣17歲男單小將郭冠宏，僅用20分鐘就以12比10、11比4、11比5擊敗印度的蘇拉瓦朱拉，順利以分組第2挺進16強。

被視為台灣桌壇超級新人的郭冠宏，2022年就以13歲又2個月成為台灣史上最年輕的成人國手，他目前在青少年世界排名男單第6，成人組的世界排名也高居第77名。

郭冠宏昨天在預賽第2戰對上世界第2的中國名將林詩棟，雖然輸球，但也從對方手上拿到1局，表現出初生之犢不畏虎的氣勢。

今天預賽最終戰，郭冠宏和印度球員蘇拉瓦朱拉（Snehit Suravajjula）力拚分組第2，首局郭冠宏以12比10拿下後，打垮對手士氣，後續輕鬆連拿2局，如願晉級16強。

19歲的張佑安則以11比7、11比3、9比11、13比11擊敗哈薩克好手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），同樣以分組第2名闖進16強。

女子組賽事，18歲的葉伊恬，在晉級生死戰，以3比2搶尾局擊敗世界排名第47的印度一姐巴特瑞（Manika Batra），順利以分組第2晉級16強，簡彤娟則以分組第3遭到淘汰。

亞洲盃桌球賽晚間賽事，台灣還有馮翊新、廖振珽，女子李昱諄、黃愉偼力拚16強門票。

今年亞洲盃，台灣參賽選手包括男子馮翊新、郭冠宏、張佑安、廖振珽，女子葉伊恬、簡彤娟、李昱諄、黃愉偼等。

預賽男、女都各分為8組、每組4人採循環賽制，最終取分組前2名晉級16強單淘汰賽。

郭冠宏 廖振珽 簡彤娟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

驚悚瞬間曝光！印度送貨員帶著氣球搭電梯…突爆炸起火燒傷女學生

羽球／亞洲團體錦標賽賽 中華女隊不敵韓國分組第2晉8強

相關新聞

亞洲盃桌球賽／17歲郭冠宏力退印度對手 強勢晉16強

在中國海口舉行的亞洲盃桌球賽今天繼續各組最後1天預賽，台灣17歲男單小將郭冠宏，僅用20分鐘就以12比10、11比4、1...

運動部補助屏東縣新建網球中心今動土 預計116年1月竣工

運動部持續攜手各縣市政府打造優質的全民運動環境及選手培育搖籃，屏東縣網球中心新建工程今天舉行開工動土典禮，預計116年1...

田徑／亞洲室內錦標賽 陳玟溥60公尺預賽6秒61破38年全國紀錄

第12屆亞洲田徑室內錦標賽今天在中國大陸天津登場，我國短跑好手陳玟溥今天中午在男子60公尺預賽中，跑出6秒61的佳績順利...

羽球／亞團賽中華女團輸2贏3逆轉日本 晉級4強改寫隊史紀錄

在中國大陸青島舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天展開8強賽程，我國女團遭遇強敵日本隊，儘管在前兩點打完以0：2落後，但接下來女...

台幣30元就能看超級盃 DAZN串流平台NFL Game Pass親民開賣

全球最大運動串流平台DAZN，為全球球迷帶來第60屆NFL美式足球超級盃（Super Bowl LX）最完整的轉播服務，不論是使用手機、平板、智慧電視等裝備，只要新台幣30元，就能收看今年全球最重量級

冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

2026年米蘭－柯蒂納冬季奧運明天開幕，聖火在義大利境內歷經63天傳遞，今天抵達米蘭大教堂廣場，數以千計的民眾冒雨迎接，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。